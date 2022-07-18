Марину Лазебну звільнили з посади голови Мінсоцполітики: хто її замінить

Звільнення міністра підтримали майже 300 нардепів. Завтра парламент розгляне призначення нового глави відомства — ним може стати людина з Офісу Президента України.

Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади Міністра соціальної політики України на засіданні 18 липня. Про це написав у Telegram нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За звільнення глави Мінсоцполітики проголосували 277 депутатів.

Нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко підтвердив інформацію про відставку Лазебної.

Звільнення Марини Лазебної — на її заміну розглянуть Оксану Жолнович

Завтра парламент планує розглянути призначення на посаду міністра соціальної політики глави департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента України Оксани Жолнович, додав Гончаренко.

Нагадаємо, що Марина Лазебна написала заяву про відставку 15 липня. Її наступниця Жолнович — практикуюча адвокатка у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права. Вона заснувала кілька громадських організацій та політпартію "Сила людей".

Фокус раніше писав про призначення нової замміністра Анни Сергєєвої. Зарплата 25-річної дівчини, яка не має досвіду роботи в держсекторі, склала 68 643 гривні на місяць.

У березні Мінсоцполітики анонсувало виплати українцям, які покинули будинки через бойові дії у розмірі 2-3 тисячі гривень.