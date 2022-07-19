Оксана Жолнович очолила Міністерство соціальної політики

За словами нардепа Ярослава Железняка, кандидатуру Жолнович підтримало 282 депутати.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада 282 голосами підтримала призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.

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Хто підтримав кандидатуру Жолновича?

Железняк опублікував підсумки голосування за кандидатуру Оксани Жолнович по парламентських фракціях:

Слуга народу — 209 голосів;

ЄС — 0;

Батьківщина — 0;

Платформа за життя та мир — 154;

За майбутнє — 13;

Голос — 7;

Довіра — 17;

Відновлення України — 11;

Позафракційні — 10.

Чим відома Оксана Жолнович?

Оксана Жолнович здобула юридичну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка, потім викладала у цьому ж вузі, ставши доценткою кафедри соціального права. З 2017 до 2019 року була помічницею ректора Львівського університету фізкультури імені Івана Боберського. Брала участь у проєкті "Нові лідери". В анкеті зазначила, що займається тренерською та просвітницькою діяльністю у сфері захисту цивільних, соціальних та екологічних прав, а також забезпечення ґендерної рівності.

Жолнович чотири рази балотувалася до рад різних рівнів: до Верховної Ради, Львівської міської та обласної рад — від партії "Сила людей". Жодні вибори не виграла.

З 2020 року Жолнович очолювала департамент соцполітики та охорони здоров'я Офісу Президента. У 2019–2021 роках була радницею міністра соціальної політики.

Водночас Жолнович практикуюча адвокатка у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права.

Нагадаємо, попередній міністр соцполітики Марина Лазебна 15 липня направила до Верховної Ради заяву про звільнення. 18 липня народні депутати схвалили відставку Лазебної. Того ж дня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання щодо призначення Оксани Жолнович на вакантну посаду.