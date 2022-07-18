Оксана Жолнович може очолити Мінсоцполітики: Шмигаль вніс подання до Ради

Сьогодні парламент звільнив із посади міністриню Марину Лазебну. Тепер нардепи мають схвалити кандидатуру Жолнович на цю посаду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики. Про це у своєму телеграм-каналі у понеділок, 18 липня, повідомив постійний представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"До Верховної Ради України надійшло подання Прем'єр-міністра України про призначення Жолнович Оксани Іванівни Міністром соціальної політики України", — йдеться у публікації Мельничука.

Оксана Жолнович: що про неї відомо

Кандидатка на посаду голови Мінсоцполітики здобула юридичну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка, там же стала доцентом кафедри соціального права. З 2017 до 2019 року виконувала функції помічниці ректора Львівського університету фізкультури імені Івана Боберського. Брала участь у проєкті "Нові лідери". У своїй анкеті вказала, що займається тренерською і просвітницькою діяльністю у сфері захисту цивільних, соціальних та екологічних прав, а також забезпечення ґендерної рівності.

Жолнович чотири рази балотувалася до рад різних рівнів — до Верховної Ради, Львівської міської та обласної рад — від партії "Сила людей", однак обратися їй не вдавалося.

З 2020 року була керівницею департаменту соціальної політики й охорони здоров'я Офісу президента. З 2019-2021 року була радницею міністра соціальної політики. Також відомо, що Жолнович — адвокат-практик у сферах трудового, цивільного, сімейного й адміністративного права.

Як звільняли Марину Лазебну

Лазебна обіймала посаду міністрині соціальної політики з березня 2020 року, коли Кабінет міністрів очолив Денис Шмигаль. До цього вона працювала на посаді голови Державної соціальної служби. 15 липня чиновниця надіслала до Верховної Ради заяву про звільнення. Сьогодні, 18 липня, парламентарі схвалили відставку Лазебної з посади міністрині. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів. Про причини звільнення Лазебної офіційно не заявлялося. Станом на березень 2021 року чиновниця, за даними аналітиків, посідала місце у топі серед членів Кабміну за виконаними обіцянками.

Нагадаємо, у березні цього року у відставку через спадкову хворобу подав міністр аграрної політики України Роман Лещенко. Верховна Рада на засіданні 24 березня призначила нардепа від "Слуги народу" Миколи Сольського. Загалом із початкового складу уряду Шмигаля залишилася лише третина міністрів — решту звільнили чи перепризначили на інші посади.

Зазначимо, що останніми днями відбулися перестановки і на інших рівнях влади. Зокрема, замість Івана Баканова керувати Службою безпеки України президент Володимир Зеленський призначив Василя Малюка, якого журналісти пов'язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Також відомо, що Зеленський усунув від роботи генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

За словами заступника керівника ОП Андрія Смирнова, від цих керівників тривалий час очікувалася робота щодо очищення відомств від зрадників і колабораціоністів, проте динаміка, з якої вони виявлялися, не влаштувала вище керівництво країни.