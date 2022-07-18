Оксана Жолнович может возглавить Минсоцполитики: Шмыгаль внес представление в Раду

Сегодня парламент уволил с поста министра Марину Лазебную. Теперь нардепы должны одобрить кандидатуру Жолнович на эту должность.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики. Об этом в своем телеграм-канале в понедельник, 18 июля, сообщил постоянный представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

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"В Верховную Раду Украины поступило представление Премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны Министром социальной политики Украины", — говорится в публикации Мельничука.

Оксана Жолнович: что о ней известно

Кандидат на пост главы Минсоцполитики получила юридическое образование в Львовском национальном университете имени Ивана Франко, там же стала доцентом кафедры социального права. С 2017 по 2019 год выполняла функции помощницы ректора Львовского университета физкультуры имени Ивана Боберского. Принимала участие в проекте "Новые лидеры". В своей анкете указала, что занимается тренерской и просветительской деятельностью в сфере защиты гражданских, социальных и экологических прав, а также обеспечения гендерного равенства.

Жолнович четыре раза баллотировалась в советы разных уровней — в Верховную Раду, Львовский городской и областной советы — от партии "Сила людей", однако избраться ей не удавалось.

С 2020 года являлась руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента. С 2019-2021 была советницей министра социальной политики. Также известно, что Жолнович практикующий адвокат в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права.

Как увольняли Марину Лазебную

Лазебная занимала должность министра социальной политики с марта 2020 года, когда Кабинет министров возглавил Денис Шмыгаль. До этого она работала на посту главы Государственной социальной службы. 15 июля чиновница направила в Верховную Раду заявление об увольнении. Сегодня, 18 июля, парламентарии одобрили отставку Лазебной с поста министра. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутата. О причинах увольнения Лазебной официально не заявлялось. По состоянию на март 2021 года чиновница, по данным аналитиков, занимала место в топе среди членов Кабмина по выполненным обещаниям.

Напомним, в марте этого года в отставку в связи с наследственной болезнью подал министр аграрной политики Украины Роман Лещенко. Верховная Рада на заседании 24 марта назначила нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского. Всего из изначального состава правительства Шмыгаля осталась всего треть министров — остальных уволили или переназначили на другие посты.

Отметим, что в последние дни произошли перестановки и на других уровнях власти. В частности, вместо Ивана Баканова руководить Службой безопасности Украины президент Владимир Зеленский назначил Василия Малюка, которого журналисты связывают с заместителем руководителя Офиса президента Олега Татаровым. Также известно, что Зеленский отстранил от работы генерального прокурора Ирину Венедиктову.

По словам заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова, от этих руководителей длительное время ожидалась работа по части очищения ведомств от предателей и коллаборационистов, однако динамика, с которой они обнаруживались, не устроила высшее руководство страны.