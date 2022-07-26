Кулеба призвал Европу ударить по России из-за газовой войны

Владимир Путин, по словам главы МИД, будет использовать любую зависимость ЕС от РФ, чтобы разрушить нормальную жизнь европейских стран.

Страны Европейского Союза должны нанести по России ответный удар из-за развязанной Кремлем газовой войны. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, газовая война России против европейских стран является продолжением полномасштабного вторжения ВС РФ.

Кулеба заверил, что российский президент Владимир Путин будет использовать любую зависимость ЕС от Кремля для разрушения нормальной жизни европейских семей. В этом контексте дипломат призвал союзников нанести упо России удар в ответ, чтобы избавиться от каких-либо связей со страной-агрессором.

"Везде, где он (Владимир Путин — ред.) может нанести вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ — нанести ответный удар и избавиться от любой зависимости", — подытожил Кулеба в своем микроблоге.

[ + – ] Кулеба призвал ЕС нанести удар по России из-за газовой войны

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил газовый шантаж странам Евросоюза и пригрозил уменьшить объемы поставок топлива через газопровод "Северный поток" на 20%. Потоки российского газа будут контролироваться до тех пор, пока официальный Брюссель не урегулирует вопрос с санкциями на комплектующие трубопровода.

Несколькими днями позже "Газпром" сообщил об отключении еще одной турбины "Северного потока", на фоне чего стоимость голубого топлива на европейском рынке резко выросла.

Также Фокус в своем материале детально объяснял, почему "Газпром" остановил поставки газа европейцам по "Северному потоку-1" и к чему может привести газовый шантаж Кремля.