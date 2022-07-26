Кулеба закликав Європу вдарити по Росії через газову війну

Володимир Путін, за словами глави МЗС, використовуватиме будь-яку залежність ЄС від РФ, щоб зруйнувати нормальне життя європейських країн.

Країни Європейського Союзу мають завдати по Росії удару у відповідь через розв'язану Кремлем газову війну. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, газова війна Росії проти європейських країн є продовженням повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Кулеба запевнив, що російський президент Володимир Путін використатиме будь-яку залежність ЄС від Кремля для руйнування нормального життя європейських сімей. У цьому контексті дипломат закликав союзників завдати по Росії удару у відповідь, щоб позбутися будь-яких зв'язків із країною-агресором.

"Скрізь, де він (Володимир Путін — ред.) може завдати шкоди, він це зробить. Він використовує будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб — завдати удару у відповідь і позбутися будь-якої залежності", — підсумував Кулеба у своєму мікроблозі.

[ + – ] Кулеба закликав ЄС завдати удару по Росії через газову війну

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив газовий шантаж країнам Євросоюзу та пригрозив зменшити обсяги постачання палива через газопровід "Північний потік" на 20%. Потоки російського газу контролюватимуться доти, доки офіційний Брюссель не врегулює питання із санкціями на комплектуючі трубопроводу.

Декількома днями пізніше "Газпром" повідомив про відключення ще однієї турбіни "Північного потоку", на тлі чого вартість блакитного палива на європейському ринку різко зросла.

Також Фокус у своєму матеріалі детально пояснював, чому "Газпром" зупинив постачання газу європейцям "Північним потоком-1" і до чого може призвести газовий шантаж Кремля.