Президент Литвы Науседа посетил Киев в День Государственности Украины (фото)

Литовский лидер выступит в Раде, посетит Ирпень и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 28 июля, в День Государственности Украины, прибыл с визитом в Киев. В планах главы государства встреча с президентом Владимиром Зеленским и выступление в Верховной Раде. Об этом Науседа написал в своем Twitter.

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"Только что приехал в Киев. В этот особенный день, когда Украина впервые отмечает День Государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной Раде", — написал президент Литвы.

Науседа добавил, что также планирует провести встречу с Зеленским и вручить ему высшую государственную награду Литвы — Орден Витовта Великого с Золотой Цепью.

"Это высшая литовская государственная награда, присужденная Президенту Владимиру Зеленскому за заслуги в защите свободы и демократических ценностей в Европе вместе с украинским народом", — сообщили в канцелярии литовского лидера.

Также Науседа сегодня намерен посетить город Ирпень Киевской области, пострадавший в результате вторжения российский войск.

На приезд Науседы отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев отметить День Государственности Украины. Наши друзья, которым мы всегда рада. Единая европейская семья", — написал глава ОП в своем телеграм-канале.

Напомним, в последний раз Науседа посещал Киев 13 апреля вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии — Анджеем Дудой, Эгилсом Левитсом и Аларом Карисом. Перед этим глава литовского государства пребывал с визитом в украинской столице 23 февраля, за один день до начала полномасштабной войны РФ против Украины. Тогда компанию ему составил его польский коллега.

Ранее мы писали о том, как власти Литвы запретили въезд главе Русской православной церкви патриарху Кириллу из-за его поддержки полномасштабного вторжения РФ в Украину.