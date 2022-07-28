Президент Литви Науседа відвідав Київ у День Державності України (фото)

Литовський лідер виступить у Раді, відвідає Ірпінь та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Литви Ґітанас Науседа в четвер, 28 липня, у День Державності України, прибув із візитом до Києва. У планах глави держави зустріч із президентом Володимиром Зеленським та виступ у Верховній Раді. Про це Науседа написав у своєму Twitter.

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"Щойно приїхав до Києва. Цього особливого дня, коли Україна вперше відзначає День Державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді", — написав президент Литви.

Науседа додав, що також планує провести зустріч із Зеленським та вручити йому найвищу державну нагороду Литви — Орден Вітовта Великого із Золотим Ланцюгом.

"Це найвища литовська державна нагорода, присуджена Президенту Володимиру Зеленському за заслуги в захисті свободи та демократичних цінностей у Європі разом з українським народом", — повідомили у канцелярії литовського лідера.

Також Науседа сьогодні має намір відвідати місто Ірпінь Київської області, яке постраждало внаслідок вторгнення російських військ.

На приїзд Науседи відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Президент Литви Ґітанас Науседа прибув до Києва відзначити День Державності України. Наші друзі, яким ми завжди радіємо. Єдина європейська родина", — написав глава ОП у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, востаннє Науседа відвідував Київ 13 квітня разом із президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії — Анджеєм Дудою, Егілсом Левітсом та Аларом Карісом. Перед цим глава литовської держави перебував з візитом в українській столиці 23 лютого за один день до початку повномасштабної війни РФ проти України. Тоді компанію йому склав його польський колега.

Раніше ми писали про те, як влада Литви заборонила в'їзд главі Російської православної церкви патріарху Кирилу через його підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.