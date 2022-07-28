США могут потребовать от Украины выдать Коломойского в любой момент, — Лещенко

Советник главы ОП указал, что власти Соединенных Штатов либо готовят, либо уже предъявили уголовное обвинение бизнесмену.

Американские власти готовятся предъявить, либо уже предъявили обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в приобретении недвижимости в США за средства, полученные незаконным путем. Прошение о его экстрадиции может поступить Киеву в любой момент. Об этом в своем Telegram-канале написал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

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Представитель ОП указал, что Коломойский уже продолжительное время находится под следствием США, а Министерство юстиции Соединенных Штатов подало уже три гражданских иска о конфискации его имущества в штатах Огайо, Кентукки и Техас.

"Это происходит в рамках расследования ФБР — и с высокой степенью вероятности ему готовят или уже предъявлено и уголовное обвинение", — заявил Лещенко.

Также советник главы ОП отметил, что информация о предъявлении уголовного обвинения не подлежит разглашению до того момента, пока власти США не получат возможность "дотянуться до фигуранта". В связи с этим обвинение может носить статус засекреченного, а его детали будут представлены публично "только в определенный момент". Поэтому, по словам Лещенко, запрос на экстрадицию Коломойского в США может поступить в Украину в любой момент.

После возможной экстрадиции бизнесмена власти США быстро проведут судебное следствие и приговорит к наказанию, а, если посчитает нужным, то и к тюремному заключению, после чего деньги и активы Коломойского будут переданы народу Украины как пострадавшей стороне, выразил мнение советник руководителя Офиса президента.

Лещенко отметил, что своим постом он решил уточнить ранее озвученную им информацию о том, что Коломойскому "с высокой вероятностью предъявлено уголовное обвинение" в США. При этом советник главы ОП подчеркнул, что написанное им в публикации является его личным мнением, которое основано не на "инсайдах", а на "понимании юридических процессов".

Напомним, украинские СМИ сообщили о возможном лишении гражданства Корбана, бизнесмена Игоря Коломойского, а также сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Копию предполагаемого указа главы государства от 18 июля публиковал народный депутат из "Батькивщины" Сергей Власенко, однако до сих пор неясно, является ли документ подлинным. Лещенко сегодня также отметил, что у Коломойского есть также гражданство Кипра и Израиля.