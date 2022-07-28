США можуть вимагати від України видати Коломойського будь-якої миті, — Лещенко

Радник голови ОП зазначив, що влада Сполучених Штатів або готує, або вже висунула кримінальне звинувачення бізнесмену.

Американська влада готується пред'явити, або вже звинуватила українського бізнесмена Ігоря Коломойського в придбанні нерухомості в США за кошти, отримані незаконним шляхом. Прохання про його екстрадицію може надійти Києву будь-якої миті. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко.

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Представник ОП зазначив, що Коломойський вже тривалий час перебуває під слідством США, а Міністерство юстиції Сполучених Штатів подало вже три цивільні позови про конфіскацію його майна в штатах Огайо, Кентуккі та Техас.

"Це відбувається в межах розслідування ФБР — і з високим ступенем ймовірності йому готують або вже висунуто й кримінальне звинувачення", — заявив Лещенко.

Також радник голови ОП зазначив, що інформація про пред'явлення кримінального звинувачення не підлягає розголошенню доти, поки влада США не отримає можливість "дотягнутися до фігуранта". У зв'язку з цим звинувачення може мати статус засекреченого, а його деталі представлять публічно "тільки у певний момент". Тому, за словами Лещенка, запит на екстрадицію Коломойського до США може надійти в Україну будь-якої миті.

Після можливої екстрадиції бізнесмена влада США швидко проведе судове слідство і засудить до покарання, а якщо вважатиме за потрібне, то і до тюремного ув'язнення, після чого гроші та активи Коломойського передадуть народу України як постраждалій стороні, висловив думку радник керівника Офісу Президента.

Лещенко зазначив, що своїм постом він вирішив уточнити раніше озвучену ним інформацію про те, що Коломойському "з високою ймовірністю пред'явлено кримінальне звинувачення" у США. Водночас радник голови ОП наголосив, що написане ним у публікації є його особистою думкою, яка ґрунтується не на "інсайдах", а на "розумінні юридичних процесів".

Нагадаємо, українські ЗМІ повідомили про можливе позбавлення громадянства Корбана, бізнесмена Ігоря Коломойського, а також співголову забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Копію ймовірного указу глави держави від 18 липня публікував народний депутат із "Батьківщини" Сергій Власенко, проте досі неясно, чи документ є справжнім. Лещенко сьогодні також зазначив, що Коломойський має також громадянство Кіпру та Ізраїлю.