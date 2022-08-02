У Зеленского отреагировали на решение РФ признать "Азов" террористической организацией

Бойцы подразделения, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, законно выполняли задачи на передовой, защищая Украину от ВС РФ.

Решение Верховного суда Российской Федерации о признании полка спецназначения Нацгвардии "Азов" террористической организацией не является легитимным с точки зрения международного права. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, Россия стоит в шаге от того, чтобы Запад признал ее страной, которая спонсирует терроризм. Вместе с этим, Верховный суд страны-агрессора выносит решение, которым признает полк "Азов" террористической организацией.

Подоляк заверил, что любые вердикты в российской юрисдикции относительно Украины или ее военнослужащих не будут иметь никаких правовой ценности, а также не повлияют на переговорный процесс об обмене пленными.

"Никакого добровольческого батальона "Азов" не существует в природе с 2014 года. "Азов" — это отдельный отряд спецназначения, входящий в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Часть наших Вооруженных Сил, совершенно четко выполнявшая приказы, придерживалась всех аспектов ведения боевых действий и абсолютно четко защищала территорию своей страны. Это ключевое в понимании ситуации: только российская армия является оккупантом на чужой территории, и поэтому любые действия против этой армии вполне законны", — продолжил Подоляк и добавил, что юрисдикция РФ не распространяется на территории Украины, а решение о признании "Азова" террористической организацией является нонсенсом.

Кроме этого, советник главы ОП заверил, что вердикты российских судов не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле и сама Россия должна быть признана страной, спонсирующей терроризм. По его словам, Украина продолжает выполнять декларации и конвенции относительно прав военнопленных и требует, чтобы Кремль следовал этому же примеру.

"РФ в любом случае будет нести прямую юридическую ответственность за издевательство над военнопленными, в частности, из-за провокации недействительными и фейковыми "судебными решениями". Даже если эти решения нужны России чисто для внутреннего пропагандистского использования", — резюмировал он в своем Telegram-канале.

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Напомним, 2 августа Верховный суд Российской Федерации вынес решение о признании полка спецназначения "Азов" террористической организацией.

Также Фокус в своем материале рассказывал, что Россия хочет устроить аналог "Нюрнбергского трибунала" над пленными военнослужащими полка "Азов".