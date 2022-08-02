У Зеленського відреагували на рішення РФ визнати "Азов" терористичною організацією

Бійці підрозділу, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, законно виконували завдання на передовій, захищаючи Україну від ЗС РФ.

Рішення Верховного суду Російської Федерації про визнання полку спецпризначення Нацгвардії "Азов" терористичною організацією не є легітимним із погляду міжнародного права. Таку думку висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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За його словами, Росія стоїть за крок від того, щоб Захід визнав її країною, яка спонсорує тероризм. Водночас Верховний суд країни-агресора виносить рішення, яким визнає полк "Азов" терористичною організацією.

Подоляк запевнив, що будь-які вердикти в російській юрисдикції щодо України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності, а також не вплинуть на переговорний процес щодо обміну полоненими.

"Жодного добровольчого батальйону "Азов" не існує в природі з 2014 року. "Азов" — це окремий загін спецпризначення, що входить до складу 12-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Частина наших Збройних Сил, яка чітко виконувала накази, дотримувалася всіх аспектів ведення бойових дій і абсолютно чітко захищала територію своєї країни. Це ключове в розумінні ситуації: тільки російська армія є окупантом на чужій території, і тому будь-які дії проти цієї армії є цілком законними", — продовжив Подоляк і додав, що юрисдикція РФ не поширюється на території України, а рішення про визнання "Азова" терористичною організацією є нонсенсом.

Крім цього, радник глави ОП запевнив, що вердикти російських судів не матимуть жодних наслідків у міжнародному правовому полі й сама Росія має бути визнана країною, яка спонсорує тероризм. За його словами, Україна продовжує виконувати декларації та конвенції щодо прав військовополонених і вимагає, щоб Кремль наслідував цей самий приклад.

"РФ у будь-якому випадку нестиме пряму юридичну відповідальність за знущання з військовополонених, зокрема, через провокацію недійсними та фейковими "судовими рішеннями". Навіть якщо ці рішення потрібні Росії суто для внутрішнього пропагандистського використання", — підсумував Подоляк у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] У Зеленського відреагували на рішення РФ визнати "Азов" терористичною організацією [ + – ] У Зеленського відреагували на рішення РФ визнати "Азов" терористичною організацією

Нагадаємо, 2 серпня Верховний суд Російської Федерації виніс рішення про визнання полку спецпризначення "Азов" терористичною організацією.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, що Росія хоче влаштувати аналог "Нюрнберзького трибуналу" над полоненими військовослужбовцями полку "Азов".