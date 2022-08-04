У Путина оправдали вторжение в Украину и назвали Революцию Достоинства "угрозой миропорядку"

Страны НАТО агрессивно приближали свою инфраструктуру к границам РФ и вынудили Кремль реагировать на эти процессы.

Революция Достоинства в Украине была настоящей угрозой для мирового порядка. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В частности, соратник Владимира Путина в очередной раз повторил пропагандистский тезис о том, что Революция Достоинства была "государственным переворотом", который якобы тщательно "срежиссирован" странами-членами НАТО.

По словам Пескова, Майдан являлся настоящей угрозой для мирового порядка.

"Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире, и на нашем континенте, то есть в Европе, наверное, переворот, который произошел в Украине в 2014 году, и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами-членами НАТО. Несмотря на те гарантии, которые министры иностранных дел ряда стран давали. Отсюда возникает угроза и опасность для миропорядка", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Помимо этого, Дмитрий Песков попытался оправдать полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину агрессивной политикой стран-членов НАТО, которые расширяли свое влияние на континенте и обстраивали свою военную инфраструктуру возле границ России. Пресс-секретарь Путина добавил, что конфликт между Западом и Кремлем назревал в течение последних десятилетий, и Москва была вынуждена реагировать на действия Североатлантического Альянса.

"Это создало дополнительные опасности для нас, и это потребовало от России принятия мер (вторжение ВС РФ в Украину — ред.)", — резюмировал Песков, общаясь с журналистами.

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Напомним, ранее Кремль заявил о готовности остановить полномасштабную войну в Украине при условии, если официальный Киев выполнит все выдвинутые Россией требования.

Также сообщалось, что Кремль пригрозил Украине полной оккупацией. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, ВС РФ планирует очистить соседнюю страну от проявлений "неонацистских настроений" и не исключает, что неподконтрольные Киеву территории в скором времени могут войти в состав России.