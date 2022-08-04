У Путіна виправдали вторгнення в Україну та назвали Революцію Гідності "загрозою світопорядку"

Країни НАТО агресивно наближали свою інфраструктуру до кордонів РФ та змусили Кремль реагувати на ці процеси.

Революція Гідності в Україні була справжньою загрозою для світового порядку. Таку заяву зробив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Зокрема, соратник Володимира Путіна вкотре повторив пропагандистську тезу про те, що Революція Гідності була "державним переворотом", який нібито ретельно "зрежисований" країнами-членами НАТО.

За словами Пєскова, Майдан був справжньою загрозою для світового порядку.

"Справжня загроза світовому порядку та ситуації у світі, і на нашому континенті, тобто в Європі, мабуть, переворот, який стався в Україні в 2014 році, і який був ретельно зрежисований, зокрема країнами-членами НАТО. Незважаючи на ті гарантії, які міністри закордонних справ низки країн давали. Звідси виникає загроза та небезпека для світопорядку", — заявив прессекретар Володимира Путіна.

Окрім цього, Дмитро Пєсков спробував виправдати повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну агресивною політикою країн-членів НАТО, які розширювали свій вплив на континенті та оббудовували свою військову інфраструктуру біля кордонів Росії. Прессекретар Путіна додав, що конфлікт між Заходом і Кремлем назрівав протягом останніх десятиліть, і Москва була змушена реагувати на дії Північноатлантичного Альянсу.

"Це створило додаткові небезпеки для нас, і це вимагало від Росії вживання заходів (вторгнення ЗС РФ в Україну — ред.)", — резюмував Пєсков, спілкуючись із журналістами.

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Нагадаємо, раніше Кремль заявив про готовність зупинити повномасштабну війну в Україні за умови, якщо офіційний Київ виконає всі висунуті Росією вимоги.

Також повідомлялося, що Кремль погрожував Україні повною окупацією. За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, ЗС РФ планує очистити сусідню країну від проявів "неонацистських настроїв" і не заперечує, що непідконтрольні Києву території незабаром можуть увійти до складу Росії.