У Путіна пригрозили повністю "звільнити" Україну від "нацистів"

Кремль також не відкидає можливе входження до складу Росії окупованих українських областей.

Російська Федерація у межах повномасштабного вторгнення планує очистити Україну від проявів "неонацистських настроїв". Про це під час брифінгу заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

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Зокрема, під час зустрічі з журналістами він вирішив прокоментувати нещодавню заяву ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що Росії необхідно окупувати такі українські міста, як Київ, Полтава, Одеса та Дніпро.

За словами Пєскова, Кремль підтримує ініціативу про "повне звільнення України від усіляких проявів неонацистських настроїв".

"Це необхідно. І необхідно вжити заходів, які власне і вживаються у руслі спеціальної військової операції для того, щоб захистити людей в ОРДЛО", — продовжив прессекретар Володимира Путіна, спілкуючись із журналістами.

Окремо Дмитро Пєсков прокоментував можливу анексію Донбасу та входження східних областей України до складу Російської Федерації. За його словами, він не володіє інформацією про проведення фейкового референдуму і не знає, чи триває в Кремлі підготовка такого "волевиявлення".

"Єдине, що можу повторити, що жителі цих територій самі визначають свою долю і самі говорять про своє майбутнє і визначають це майбутнє. Це їхнє рішення", — резюмував Пєсков на брифінгу.

[ + – ] Кремль підтримує повне "очищення" України від "нацистів", — Дмитро Пєсков

Нагадаємо, 27 липня ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив про необхідність захопити більшу частину України.

Також повідомлялося, що Кремль очікує від України визнання окупації своїх територій. За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, українська влада повинна усвідомити ситуацію, що склалася внаслідок повномасштабної війни, і прийняти вимоги, які висуває Москва.