У Путина пригрозили полностью "освободить" Украину от "нацистов"

Кремль такжее не исключает возможное вхождение в состав России оккупированных украинских областей.

Российская Федерация в рамках полномасштабного вторжения планирует очистить Украину от проявлений "неонацистских настроений". Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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В частности, во время встречи с журналистами он решил прокомментировать недавнее заявление главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина о том, что России необходимо оккупировать такие украинские города, как Киев, Полтава, Одесса и Днепр.

По словам Пескова, Кремль поддерживает инициативу о "полном освобождении Украины от всевозможных проявлений неонацистских настроений".

"Это необходимо. И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ОРДЛО", — продолжил пресс-секретарь Владимира Путина в ходе общения с журналистами.

Отдельно Дмитрий Песков прокомментировал возможную аннексию Донбасса и вхождение восточных областей Украины в состав Российской Федерации. По его словам, он не владеет информацией о проведении фейкового референдума и не знает, идет ли в Кремле подготовка подобного "волеизъявления".

"Единственное, что могу повторить, — что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение", — резюмировал Песков на брифинге.

[ + – ] Кремль поддерживает полное "очищение" Украины от "нацистов", - Дмитрий Песков

Напомним, 27 июля главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил о необходимости захватить большую часть Украины.

Также сообщалось, что Кремль ожидает от Украины признания оккупации своих территорий. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, украинские власти должны осознать сложившуюся в результате полномасштабной войны ситуацию и принять требования, которые выдвигает Москва.