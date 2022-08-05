Военные рядом с гражданскими: юрист рассказал, что не так с отчетом Amnesty International

В комментарии Фокусу Андрей Яковлев рассказал – международное право не запрещает использовать гражданские объекты в военных целях, но сперва необходимо подумать о безопасности гражданских. И напомнил о понятии "чрезмерной силы" – когда для уничтожения танка с помощью не высокоточного оружия накрывается весь квартал.

Международное право не запрещает использовать гражданские объекты для военных целей, в том числе и школы, но есть ограничения. Об это в комментарии Фокусу сказал адвокат объединения "Амбрелла", специалист по международному праву Андрей Яковлев.

"А тем более, если есть военная необходимость, например, последний рубеж, как это было, возможно, в Чернигове. Однако МГП возлагает определенные обязательства по безопасности, поскольку использование военными гражданских объектов, действительно, может превратить их в цель для атаки", — поясняет адвокат.

Поэтому перед использованием гражданских объектов, необходимо подумать о безопасности. Прежде всего, предупредить и даже эвакуировать гражданских.

Справедливости ради стоит вспомнить, что от украинских властей почти все месяцы войны можно услышать призывы к эвакуации — организовывается транспорт, места для размещения на безопасной территории. Ныне в Донецкой области продолжается выезд населения.

Кроме того, есть такое понятие как "чрезмерная сила". Если на каком-то большом предприятии были украинские военные, а вокруг — жилые кварталы, которые при использовании не высокоточного оружия могли пострадать — это военное преступления стороны нападения. То есть удар должен быть пропорциональным: чтобы уничтожить один танк, нельзя накрывать артиллерией весь квартал. А тем более, если там находился штаб территориальной обороны — она и создана для того, чтобы защищать свой населенный пункт.

"Ныне очень сложно сказать, были ли нарушения, потому что релевантные факты не представлены. Так же трудно говорить о том, что обнародованное свидетельствует о серьезных или грубых нарушениях Женевских конвенций 1949 года. Для оценки нарушений законов и обычаев войны недостаточно одного факта нахождения военных в гражданском объекте — необходимая информация о том при каких обстоятельствах это произошло, что предшествовало и какие меры безопасности были приняты", — уточняет юрист.

Напомним, международная неправительственная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила ВСУ в нарушении гуманитарного права. В документе говорится о том, что украинские военные якобы превращают гражданские объекты в военные цели, тем самым вызывают огонь российских войск по объектам гражданской инфраструктуры.

Украинский офис Amnesty International, комментируя скандальный доклад, заявил, правозащитники от Киева не принимали участие в создании документа.