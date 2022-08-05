Військові поряд із цивільними: юрист розповів, що не так зі звітом Amnesty International

У коментарі Фокусу Андрій Яковлєв розповів — міжнародне право не забороняє використовувати цивільні об'єкти у військових цілях, але спочатку необхідно подумати про безпеку цивільних. І нагадав про поняття "надмірної сили"— коли для знищення танка за допомогою невисокої зброї накривають увесь квартал.

Міжнародне право не забороняє використовувати цивільні об'єкти для військових цілей, у тому числі школи, але є обмеження. Про це в коментарі Фокусу сказав адвокат об'єднання "Амбрелла", фахівець із міжнародного права Андрій Яковлєв.

"А тим паче, якщо є військова необхідність, наприклад, останній рубіж, як це було, можливо, в Чернігові. Однак МГП покладає певні зобов'язання з безпеки, оскільки використання військовими цивільних об'єктів справді може перетворити їх на ціль для атаки", — пояснює адвокат.

Тому перед використанням цивільних об'єктів необхідно подумати про безпеку. Насамперед попередити й навіть евакуювати цивільних.

Заради справедливості варто згадати, що від української влади майже всі місяці війни можна почути заклики до евакуації — організовують транспорт, місця для розміщення на безпечній території. Нині на Донеччині триває виїзд населення.

Крім того, є таке поняття як "надмірна сила". Якщо на якомусь великому підприємстві були українські військові, а довкола — житлові квартали, які під час використання не високоточної зброї могли постраждати, — це воєнні злочини сторони нападу. Тобто удар має бути пропорційним: щоб знищити один танк, не можна накривати артилерією весь квартал. А тим паче якщо там був штаб територіальної оборони — вона й створена для того, щоб захищати свій населений пункт.

"Сьогодні дуже складно сказати, чи були порушення, тому що релевантні факти не представлені. Також важко говорити про те, що оприлюднене свідчить про серйозні або грубі порушення Женевських конвенцій 1949 року. Для оцінки порушень законів і звичаїв війни недостатньо одного факту перебування військових у цивільному об'єкті — необхідна інформація про те, за яких обставин це сталося, що передувало цьому та яких заходів безпеки було вжито", — уточнює юрист.

Нагадаємо, міжнародна неурядова організація Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила ЗСУ в порушенні гуманітарного права. У документі йдеться про те, що українські військові нібито перетворюють цивільні об'єкти на військові цілі, тим самим викликають вогонь російських військ щодо об'єктів цивільної інфраструктури.

Український офіс Amnesty International, коментуючи скандальну доповідь, заявив, що правозахисники від Києва не брали участі в створенні документа.