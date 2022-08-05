Сотням нардепов аннулировали дипломатические паспорта, — СМИ

По сведениям журналистов, решение МИД возмутило многих народных избранников.

Аппарат Верховной Рады получил уведомление о том, что дипломатические паспорта 225 народных депутатов аннулированы Министерством иностранных дел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трех источников в парламенте.

Один из собеседников издания рассказал. что основанием для этого стало то, что народные избранники не сдали свои дипломатические паспорта, вернувшись из командировок. Еще один источник отметил, что это решение МИД возмутило многих парламентариев.

Telegram-канал "УП. Off the record" опубликовал списки нардепов, оставшихся без дипломатических паспортов. В нем указан глава профильного парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, вице-спикеры Александр Корниенко и Елена Кондратюк, а также лидеры некоторых партий, например, Юлия Тимошенко.

Напомним, во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе нардепов и топ-чиновников критиковали за то, что они отправились в Швейцарию, в то время как президент Владимир Зеленский выступал на нем дистанционно, находясь в Киеве.

Как сообщалось, 27 мая пограничники не выпустили из Украины Петра Порошенко. Сотрудники Госпогранслужбы якобы не смогли проверить подлинность документа из парламента, потому как на нем не считывается QR-код. На следующий день Порошенко сделал вторую попытку выехать из страны, предъявив пограничникам дипломатический паспорт.

президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал нардепов и других политиков за заграничные поездки без веских причин. В то же время в начале июня в Раде появился законопроект, в котором предлагалось упростить выезд нардепов из Украины.