Сотням нардепів анулювали дипломатичні паспорти, — ЗМІ

За даними журналістів, рішення МЗС обурило багатьох народних обранців.

Апарат Верховної Ради отримав повідомлення про те, що дипломатичні паспорти 225 народних депутатів були анульовані Міністерством закордонних справ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на три джерела в парламенті.

Один із співрозмовників видання розповів, що підставою для цього стало те, що народні обранці не здали своїх дипломатичних паспортів, повернувшись із відряджень. Ще одне джерело зазначило, що це рішення МЗС обурило багатьох парламентарів.

Telegram-канал "УП. Off the record" опублікував списки нардепів, які залишилися без дипломатичних паспортів. У ньому зазначено голову профільного парламентського комітету із закордонних справ Олександра Мережка, голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віцеспікера Олександра Корнієнка та Олену Кондратюк, а також лідерів деяких партій, наприклад, Юлію Тимошенко.

Нагадаємо, під час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі нардепів та топчиновників критикували за те, що вони вирушили до Швейцарії, тоді як президент Володимир Зеленський виступав на ньому дистанційно, перебуваючи у Києві.

Як повідомлялося, 27 травня прикордонники не випустили з України Петра Порошенка. Співробітники Держприкордонслужби нібито не змогли перевірити справжність документа з парламенту, бо на ньому не зчитується QR-код. Наступного дня Порошенко зробив другу спробу виїхати з країни, пред'явивши прикордонникам дипломатичний паспорт.

Президент Володимир Зеленський неодноразово критикував нардепів та інших політиків за закордонні поїздки без вагомих причин. На початку червня в Раді з'явився законопроєкт, в якому пропонувалося спростити виїзд нардепів з України.