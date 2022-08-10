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Политика Российско-украинская война

"Я сожалею": глава МВД Германии извинилась за снимок с Кличко и шампанским в Киеве

Виталий Кличко, Анка Фельдхузен, Нэнси Фезер, шампанское, прием в посольстве, мэр Киева, городской голова, КГГА
Фото: Getty Images | ""Я сожалею о фотографии, это было определенно неуместно", — говорит теперь глава МВД Германии

Речь идет о фотографии, на которой Нэнси Фезер в компании мэра столицы веселится с бокалом шампанского в руке.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер принесла извинения за совместный снимок с мэром Киева Виталием Кличко, который был сделан в ходе визита немецкого политика в Украину. Об этом пишет издание Der Spiegel, цитируя заявления члена федерального правительства.

По словам Нэнси Фезер, она сожалеет об одном эпизоде, который произошел во время ее официального визита в Киев. Речь идет о совместном снимке с мэром украинской столице Виталием Кличко, который был сделан во время приема в посольстве Германии 25 июля.

Нэнси Фезер в компании городского головы Киева, генсека Социал-демократической партии ФРГ Хубертуса Хайля и действующего посла Анки Фельдгузен находилась на балконе дипломатического ведомства. Политики, улыбаясь, поднимали бокалы с шампанским, в момент, когда их фотографировали журналисты.

"Я сожалею о фотографии, это было определенно неуместно. Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны", — цитирует издание главу МВД Германии.

Нэнси Фезер пояснила, что Киев постепенно возвращается к нормальной жизни, несмотря на полномасштабную войну против РФ. По словам министра ФРГ, жители столицы посещают бары и рестораны, а также занимаются привычными для себя делами. Тем не менее, сегодня Фезер считает, что фото с шампанским в столице воюющей страны было не совсем удачной идеей.

По данным Der Spiegel, мероприятие в посольстве Германии было организовано при содействии журналистского объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland.

На момент публикации новости ни пресс-служба КГГА, ни сам мэр Киева Виталий Кличко заявление руководителя МВД ФРГ Нэнси Фезер не комментировали.

Виталий Кличко, Анка Фельдхузен, Нэнси Фезер, посольство, скандал, шампанское, война
Глава МВД Германии Нэнси Фрезер извинилась за совместное фото с Кличко
Фото: Getty Images

Напомним, в середине июля конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц раскритиковала жителей Украины за их позицию во время полномасштабной войны с РФ. По словам политика, украинцам следует больше работать и не тратить свободное время на посещение ресторанов.

Также сообщалось, что злоумышленники через технологию DeepFake общались от лица мэра Киева Виталия Кличко с мэрами европейских столиц.

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