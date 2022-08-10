"Я сожалею": глава МВД Германии извинилась за снимок с Кличко и шампанским в Киеве

Речь идет о фотографии, на которой Нэнси Фезер в компании мэра столицы веселится с бокалом шампанского в руке.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер принесла извинения за совместный снимок с мэром Киева Виталием Кличко, который был сделан в ходе визита немецкого политика в Украину. Об этом пишет издание Der Spiegel, цитируя заявления члена федерального правительства.

По словам Нэнси Фезер, она сожалеет об одном эпизоде, который произошел во время ее официального визита в Киев. Речь идет о совместном снимке с мэром украинской столице Виталием Кличко, который был сделан во время приема в посольстве Германии 25 июля.

Нэнси Фезер в компании городского головы Киева, генсека Социал-демократической партии ФРГ Хубертуса Хайля и действующего посла Анки Фельдгузен находилась на балконе дипломатического ведомства. Политики, улыбаясь, поднимали бокалы с шампанским, в момент, когда их фотографировали журналисты.

"Я сожалею о фотографии, это было определенно неуместно. Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны", — цитирует издание главу МВД Германии.

Нэнси Фезер пояснила, что Киев постепенно возвращается к нормальной жизни, несмотря на полномасштабную войну против РФ. По словам министра ФРГ, жители столицы посещают бары и рестораны, а также занимаются привычными для себя делами. Тем не менее, сегодня Фезер считает, что фото с шампанским в столице воюющей страны было не совсем удачной идеей.

По данным Der Spiegel, мероприятие в посольстве Германии было организовано при содействии журналистского объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland.

На момент публикации новости ни пресс-служба КГГА, ни сам мэр Киева Виталий Кличко заявление руководителя МВД ФРГ Нэнси Фезер не комментировали.

[ + – ] Глава МВД Германии Нэнси Фрезер извинилась за совместное фото с Кличко Фото: Getty Images

Напомним, в середине июля конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц раскритиковала жителей Украины за их позицию во время полномасштабной войны с РФ. По словам политика, украинцам следует больше работать и не тратить свободное время на посещение ресторанов.

Также сообщалось, что злоумышленники через технологию DeepFake общались от лица мэра Киева Виталия Кличко с мэрами европейских столиц.

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