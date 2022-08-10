"Я шкодую": глава МВС Німеччини вибачилася за знімок із Кличком і шампанським у Києві

Йдеться про фото, на якій Ненсі Фезер у компанії мера столиці веселиться з келихом шампанського в руці.

Міністриня внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вибачилася за спільний знімок із мером Києва Віталієм Кличком, який був зроблений під час візиту німецької політикині в Україну. Про це пише видання Der Spiegel, цитуючи заяви членкині федерального уряду.

За словами Ненсі Фезер, вона шкодує про один епізод, який стався під час офіційного візиту до Києва. Йдеться про спільний знімок із мером української столиці Віталієм Кличком, який було зроблено під час прийому в посольстві Німеччини 25 липня.

Ненсі Фезер у компанії міського голови Києва, генсека Соціал-демократичної партії ФРН Хубертуса Хайля та чинного посла Анки Фельдгузен перебувала на балконі дипломатичного відомства. Політики, посміхаючись, піднімали келихи із шампанським, у момент, коли їх фотографували журналісти.

"Я шкодую про фото, це було безумовно недоречно. Нас запросили на вечір із послом і з мером Києва Віталієм Кличком, і зрештою ми вибрали той же напій, що й він. Я б більше так не робила. Тому що це висловлює все, що недоречно, коли ти приїжджаєш з іншої країни", — цитує видання главу МВС Німеччини.

Ненсі Фезер пояснила, що Київ поступово повертається до нормального життя, незважаючи на повномасштабну війну проти РФ. За словами міністрині ФРН, мешканці столиці відвідують бари та ресторани, а також займаються звичними для себе справами. Тим не менш, сьогодні Фезер вважає, що фото із шампанським у столиці країни, яка воює, було не зовсім вдалою ідеєю.

За даними Der Spiegel, захід у посольстві Німеччини було організовано за сприяння журналістського об'єднання Redaktions Netzwerk Deutschland.

На момент публікації новини ані пресслужба КМДА, ані сам мер Києва Віталій Кличко заяву керівника МВС ФРН Ненсі Фезер не коментували.

[ + – ] Глава МВС Німеччини Ненсі Фрезер вибачилася за спільне фото з Кличком Фото: Getty Images

Нагадаємо, у середині липня конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц розкритикувала мешканців України за їхню позицію під час повномасштабної війни з РФ. За словами політикині, українцям варто більше працювати та не витрачати вільний час на відвідування ресторанів.

Також повідомлялося, що зловмисники через технологію DeepFake спілкувалися від імені мера Києва Віталія Кличка з мерами європейських столиць.

Важливо