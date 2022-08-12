Вывод войск и репарации: Резников озвучил условия территориального компромисса с РФ

Москва должна заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру, а также за убийства, изнасилования, пытки и другие преступления.

Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире датского телеканала DR Denmark заявил, что территориальный компромисс с Российской Федерацией возможен лишь в том случае, когда Украина выйдет на границы 1991 года, а Россия выплатит репарации.

По словам главы Минобороны, Киев может пойти на компромисс, только когда россияне выведут свои войска с территории Украины, а вопрос соседства между странами будет обсуждаться после освобождения всей территории.

"Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев — за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс — это выход Украины на границы 1991 года", — подчеркнул Резников.

Вместе с тем Резников отметил, что Генштаб ВСУ сможет выбрать наиболее благоприятные направления для контрнаступления, когда будет стабилизирован фронт.

"Контрнаступление нам необходимо для освобождения территорий, именно поэтому мы его анонсировали как факт. Наши люди и партнеры ждут активные действия, наши партнеры должны знать, что нам для активных действий нужно больше оружия", — отметил Резников.

Он также заявил, что главная цель Украины заключается в том, чтобы полностью освободить временно оккупированную территорию в пределах 1991 года, включая Херсонскую область, Луганскую и Донецкую области и конечно же Крым.

Напомним, 11 августа министр обороны Украины Алексей Резников принял участие в конференции в Копенгагене. На ней присутствовали официальные лицы оборонных ведомств 26 стран, которые в итоге согласились выделить 1,5 млрд евро военной помощи Украине.

Алексей Резников 4 августа отреагировал на доклад Amnesty International, в котором говорилось о базировании украинских военных в школах и других гражданских объектах. По его словам, попытки даже вскользь уравнять российскую агрессию и Украинскую самозащиту свидетельствует о потери адекватности и потере авторитета правозащитной организации.