Конференція у Копенгагені: Україна отримає 1,5 млрд євро військової допомоги (відео)

Виділені кошти підуть на постачання різної зброї, боєприпасів, навчання українських військових, а також розмінування охоплених війною районів України.

Двадцять шість країн серед північноєвропейських союзників погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні у війні з Росією. Як повідомляє в Twitter Міноборони Данії сьогодні, 11 серпня, під час конференції у Копенгагені було оголошено про надання Україні 1,5 млрд євро.

"1,5 млрд євро оголошено сьогодні на конференції. 26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні. Їхня боротьба — наша боротьба", — йдеться у повідомленні.

Конференція стартувала 11 серпня у Копенгагені. У ній беруть участь офіційні особи 26 країн — делегації представлені главами міністерств оборони та іншими високопосадовцями.

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Перед початком конференції міністр оборони Данії Мортен Бодсков заявив, що союзники знайдуть шляхи для посилення військової допомоги Україні.

"Ми очікуємо дуже хорошу конференцію сьогодні. Я радий вітати двох своїх колег та добрих друзів — міністра оборони Бена Воллеса та міністра оборони Олексія Резнікова. Ми разом із 23 нашими колегами подивимося на те, які ми можемо знайти шляхи для посилення допомоги Україні", — сказав Бодсков.

[ + – ] Президент України Володимир Зеленський виступає по відеозв'язку під час конференції

За інформацією Reuters, виділені кошти підуть на постачання зброї, ракет та боєприпасів, збільшення виробництва зброї для України, навчання українських солдатів та розмінування охоплених війною районів України. Зокрема, міністри оборони Польщі, Словаччини та Чехії заявили про готовність розширити виробництво артилерійських систем, боєприпасів та іншої військової техніки в Україні.

Нагадаємо, Великобританія передасть Україні три реактивні системи залпового вогню та ракети до них. Міністр оборони країни Бен Воллес не уточнив конкретний тип РСЗВ, але журналісти наголошують, що Великобританія вже надала ЗСУ установки M270.

Пентагон оголосив 8 серпня про виділення Україні додаткового пакету допомоги на 1 млрд. доларів. Зазначається, що це 18 постачання озброєнь від США з серпня 2021 року.