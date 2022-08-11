Конференция в Копенгагене: Украина получит 1,5 млрд евро военной помощи (видео)

Выделенные средства пойдут на поставку различного оружия, боеприпасов, обучение украинских военных, а также на разминирование охваченных войной районов Украины.

Двадцать шесть стран из числа североевропейских союзников согласились поддержать продолжение военной помощи Украине в войне с Россией. Как сообщает в Twitter Минобороны Дании сегодня, 11 августа, в ходе конференции в Копенгагене было объявлено о предоставлении Украине 1,5 млрд евро.

"1,5 млрд евро объявлено сегодня на конференции. 26 стран согласились поддержать продолжение военной помощи Украине. Их борьба — наша борьба", — говорится в сообщении.

Конференция стартовала 11 августа в Копенгагене. В ней принимают участие официальные лица 26 стран — делегации представлены главами министерств обороны и другими высокопоставленными чиновниками.

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Перед началом конференции министр обороны Дании Мортен Бодсков заявил, что союзники вместе найдут пути для усиления военной помощи Украине.

"Мы ожидаем очень хорошую конференцию сегодня. Я рад приветствовать двух своих коллег и хороших друзей — министра обороны Бена Уоллеса и министра обороны Алексея Резникова. Мы вместе с 23 нашими коллегами посмотрим на то, какие мы можем найти пути для усиления помощи Украине", — сказал Бодсков.

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По информации Reuters, выделенные средства пойдут на поставку оружия, ракет и боеприпасов, увеличение производства оружия для Украины, обучение украинских солдат и разминирование охваченных войной районов Украины. В частности министры обороны Польши, Словакии и Чехии заявили о готовности расширить производство артиллерийских систем, боеприпасов и другой военной техники в Украине.

Напомним, Великобритания передаст Украине три реактивные системы залпового огня и ракеты к ним. Министр обороны страны Бен Уоллес не уточнил конкретный тип РСЗО, но журналисты подчеркивают, что Великобритания уже предоставила ВСУ установки M270.

Пентагон объявил 8 августа о выделение Украине дополнительного пакета помощи на 1 млрд долларов. Отмечается что это 18 поставка вооружений от США с августа 2021 года.