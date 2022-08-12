Виведення військ і репарації: Резніков озвучив умови територіального компромісу з РФ

Москва має заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру, а також за вбивства, зґвалтування, тортури й інші злочини.

Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі данського телеканалу DR Denmark заявив, що територіальний компроміс із Російською Федерацією можливий лише в тому випадку, коли Україна вийде на кордони 1991 року, а Росія виплатить репарації.

За словами глави Міноборони, Київ може піти на компроміс, лише коли росіяни виведуть свої війська з території України, а питання сусідства між країнами обговорюватиметься після звільнення всієї території.

"Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та всіх убитих українців — за вбивства, зґвалтування, тортури та всі злочини. Територіальний компроміс — це вихід України на кордони 1991 року", — підкреслив Резніков.

Водночас Резніков зазначив, що Генштаб ЗСУ зможе обрати найсприятливіші напрями для контрнаступу, коли буде стабілізовано фронт.

"Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди та партнери чекають на активні дії, наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї", — зазначив Резніков.

Він також заявив, що головна мета України полягає в тому, щоб повністю звільнити тимчасово окуповану територію в межах 1991 року, включаючи Херсонську область, Луганську та Донецьку області й Крим.

Нагадаємо, 11 серпня міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у конференції в Копенгагені. На ній були присутні офіційні особи оборонних відомств 26 країн, які погодилися виділити 1,5 млрд євро військової допомоги Україні.

Олексій Резніков 4 серпня відреагував на доповідь Amnesty International, у якій ішлося про базування українських військових у школах та інших цивільних об'єктах. За його словами, спроби навіть побіжно зрівняти російську агресію та український самозахист свідчить про втрату адекватності та втрату авторитету правозахисної організації.