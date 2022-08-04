Доповідь Amnesty International про ЗСУ знищує авторитет організації, – міністр оборони

За словами Олексія Резнікова, спроби порівняти військову агресію РФ із самозахистом України неприпустимі. Заяви правозахисників свідчать про "втрату адекватності", наголошує міністр.

Керівництво України не дозволить ображати українську армію та ЗСУ. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, відреагувавши так на доповідь правозахисної організації Amnesty International про базування українських військових у школах та інших цивільних об'єктах.

"Ми не дозволимо ганьбити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист кажу", — зокрема, сказав він.

Як зазначив міністр, спроби порівняти військову агресію з українським самозахистом є неприпустимими.

"Будь-які спроби навіть побіжно зрівняти російську агресію і самозахист України, як це зроблено у матеріалі Amnesty International, — це свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет", — наголосив глава військового відомства.

За словами Резнікова, єдина причина, через яку сотні тисяч українських громадян живі та мають житло, хоча могли їх втратити, — це Сили оборони України, які захищають свою землю.

"Будь-які спроби поставити під сумнів право українців чинити опір геноциду, захищати свої сім'ї та будинки, захищати свої життя і життя своїх дітей, чинити опір діям Росії як держави-терориста — це збочення, в які б правові конструкції його не маскували", — додав міністр оборони.

Глава військового відомства також нагадав, що Україна є правовою державою.

"Ми всебічно аналізуємо та даємо оцінку, зокрема — юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов'язання", — підсумував він.

Нагадаємо, 4 серпня організація Amnesty International опублікувала звіт, присвячений повномасштабній війні в Україні, в якому звинуватила ЗС РФ у скоєнні воєнних злочинів, а підрозділи ЗСУ — у розміщенні своєї техніки в житлових кварталах. Дії української армії, на думку правозахисників, провокують росіян і змушують їх обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури.

Радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі Фокусу заявив, що Україна дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а доповідь Amnesty International опублікована з метою дискредитації підрозділів ЗСУ.

МЗС України також розкритикувало заяви міжнародної правозахисної організації. За словами Дмитра Кулеби, доповідь Amnesty International свідчить про створення балансу між злочинцем і жертвою.