Доклад Amnesty International о ВСУ уничтожает авторитет организации, – министр обороны

По словам Алексея Резникова, попытки сравнить военную агрессию РФ с самозащитой Украины недопустимы. Заявления правозащитников свидетельствует о "потере адекватности", подчеркивает министр.

Руководство Украины не позволит оскорблять украинскую армию и ВСУ. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, отреагировав таким образом на доклад правозащитной организации Amnesty International о базировании украинских военных в школах и других гражданских объектах.

"Мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – в частности, сказал он.

Как отметил министр, попытки сравнить военную агрессию с украинской самозащитой являются недопустимыми.

"Любые попытки даже вскользь уравнять российскую агрессию и самозащиту Украины, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет", – подчеркнул глава военного ведомства.

По словам Резникова, единственная причина, по которой сотни тысяч украинских граждан живы и имеют жилье, хотя могли их потерять, – это Силы обороны Украины, защищающие свою землю.

"Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали", – добавил министр обороны.

Глава военного ведомства также напомнил, что Украина является правовым государством.

"Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства", – подытожил он.

Напомним, 4 августа организация Amnesty International опубликовала отчет, посвященный полномасштабной войне в Украине, в котором обвинила ВС РФ в совершении военных преступлений, а подразделения ВСУ — в размещении свой техники в жилых кварталах. Действия украинской армии, по мнению правозащитников, провоцируют россиян и вынуждают их обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Фокусу заявил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права, а доклад Amnesty International опубликован с целью дискредитации подразделений ВСУ.

МИД Украины также раскритиковал заявления международной правозащитной организации. По словам Дмитрия Кулебы, доклад Amnesty International свидетельствует о создании баланса между преступником и жертвой.