Перспективы второго срока Зеленского зависят от того, какой будет победа, – эксперт

Когда состоятся президентские выборы и какой будет ситуация накануне старта избирательной кампании, никто не берется прогнозировать.

Владимир Зеленский с большой долей вероятности пойдет на второй президентский срок, но ход избирательной кампании во многом будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом рассказал политтехнолог Виктор Бобыренко, говорится в материале Фокуса "Если Зеленский не пойдет на второй срок. Насколько реальны амбиции Арестовича, Ермака и Залужного".

По его мнению, если к выборам избиратели подойдут с ощущением победы и поддержки главнокомандующего, то рейтинг Зеленского укрепится.

"Все зависит от того, какой будет наша победа. Если полной, с возвращением Крыма и Донбасса, то Зеленского ничего не может остановить, — сказал политтехнолог. — Представьте себе: мы победим и Зеленский будет стоять у разрушенного Керченского моста. Тогда Зеленский сможет не только быть избранным во второй раз, но и изменить потом Конституцию, превратив Украину в парламентскую республику".

Однако, по мнению Бобыренко, возможен и другой сценарий. Если после окончания войны украинцы узнают о потерях на фронтах, и эта информация их шокирует, рейтинг действующего президента просядет. При таком сценарии сложно прогнозировать развитие ситуации.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сегодня не время обсуждать политические перспективы того или иного субъекта. Он считает, Владимир Зеленский должен пойти на второй срок и выиграть выборы, чтобы отстроить страну после войны.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о своей готовности баллотироваться в президенты Украины. Он назвал одно условие для своего выдвижения. Участвовать в выборах Арестович намерен только в том случае, если Владимир Зеленский откажется выдвигать свою кандидатуру на второй срок.