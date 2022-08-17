Перспективи другого терміну Зеленського залежать від того, якою буде перемога, – експерт

Коли відбудуться президентські вибори та якою буде ситуація напередодні старту виборчої кампанії, ніхто не береться прогнозувати.

Володимир Зеленський з великою ймовірністю піде на другий президентський термін, але перебіг виборчої кампанії багато в чому залежатиме від ситуації на фронті. Про це розповів політтехнолог Віктор Бобиренко, йдеться у матеріалі Фокусу "Якщо Зеленський не піде на другий термін. Наскільки реальні амбіції Арестовича, Єрмака та Залужного".

На його думку, якщо до виборів виборці підійдуть із відчуттям перемоги та підтримки головнокомандувача, то рейтинг Зеленського зміцниться.

"Усе залежить від того, якою буде наша перемога. Якщо повна, з поверненням Криму та Донбасу, то Зеленського нічого не може зупинити, — сказав політтехнолог. — Уявіть собі: ми переможемо і Зеленський стоятиме біля зруйнованого "Керченського мосту"… Тоді Зеленський зможе не тільки бути обраним вдруге, а й змінити потім Конституцію, перетворивши Україну на парламентську республіку".

Проте, на думку Бобиренка, можливим є й інший сценарій. Якщо після закінчення війни українці дізнаються про втрати на фронтах і ця інформація їх шокує, рейтинг чинного президента просяде. За такого сценарію складно прогнозувати розвиток ситуації.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що сьогодні не час обговорювати політичні перспективи того чи іншого суб'єкта. Він вважає, що Володимир Зеленський має піти на другий термін і виграти вибори, щоб відбудувати країну після війни.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про свою готовність балотуватися у президенти України. Він назвав одну умову для свого висування. Брати участь у виборах Арестович має намір лише у тому випадку, якщо Володимир Зеленський відмовиться висувати свою кандидатуру на другий термін.