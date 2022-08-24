Глава МИД Португалии приехал на встречу к Зеленскому: о чем говорили

Особое внимание стороны уделили послевоенному восстановлению Украины. Также глава государства призвал Кравинью ввести визовые ограничения против граждан России.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Португалии Жоау Кравинью. Стороны обсудили восстановление нашей страны после войны, говорится на сайте Офиса президента.

Глава государства поговорил с Кравинью о дальнейшей поддержке Украины, а также об ужесточению санкции против Российско Федерации. Зеленский призвал главу МИД Португалии ввести визовые ограничения против граждан РФ.

Кроме того, стороны особое внимание уделили послевоенному восстановлению Украины. Партнеры помогут отстроить образовательную инфраструктуру в Житомире, а также учебные заведения в Буче и Ирпени.

"Вы одно из первых государств, которые фактически уже приобщаются к программе восстановления Украины. Мы благодарны за это", — отметил Зеленский во время разговора с Кравинью.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Великобритании приехал в Киев. Он встретился с украинскими топ-чиновниками и прогулялся по центру города с Владимиром Зеленским. В День Независимости Украины Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи на 54 миллионов фунтов стерлингов.

Также мы писали, что Байден анонсировал крупнейший пакет военной помощи для Украины на $3 млрд. Украинская армия сможет купить системы ПВО, артиллерийские системы, беспилотники, радары и боеприпасы.

Напомним, что Германия и Канада согласовали предоставление Украине нового пакета военной помощи, в которую войдут системы противовоздушной обороны и другое вооружение.