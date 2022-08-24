Глава МЗС Португалії приїхав на зустріч до Зеленського: про що говорили

Особливу увагу сторони приділили повоєнному відновленню України. Також глава держави закликав Кравінью запровадити візові обмеження проти громадян Росії.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Португалії Жоау Кравінью. Сторони обговорили відновлення нашої країни після війни, йдеться на сайті Офісу президента.

Глава держави поговорив із Кравінню про подальшу підтримку України, а також про посилення санкції проти Російської Федерації. Зеленський закликав главу МЗС Португалії запровадити візові обмеження проти громадян РФ.

Крім того, сторони особливу увагу приділили повоєнному відновленню України. Партнери допоможуть відбудувати освітню інфраструктуру в Житомирі, а також навчальні заклади в Бучі й Ірпені.

"Ви одна з перших держав, які фактично вже долучаються до програми відновлення України. Ми вдячні за це", — зазначив Зеленський під час розмови з Кравінью.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Великобританії приїхав у Київ. Він зустрівся з українськими топчиновниками та прогулявся по центру міста з Володимиром Зеленським. У День Незалежності України Борис Джонсон оголосив новий пакет військової допомоги на 54 мільйони фунтів стерлінгів.

Також ми писали, що Байден анонсував найбільший пакет військової допомоги для України на $3 млрд. Українська армія зможе купити системи ППО, артилерійські системи, безпілотники, радари та боєприпаси.

Нагадаємо, що Німеччина та Канада погодили надання Україні нового пакету військової допомоги, до якої увійдуть системи протиповітряної оборони й інше озброєння.