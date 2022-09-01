Экс-депутат Госдумы создал в Украине ячейку для борьбы с Путиным: что не так с организацией

Организацию возглавил Илья Пономарев, называвший Крым частью РФ, а одними из подписантов документа являются партизаны, взявшие на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной. Фокус в одном материале рассказывает, как создавался центр оппозиции России в Украине.

В среду, 31 августа, в Ирпене была подписана декларация, которая предусматривает создание в Украине "Политического Центра" российской оппозиции, отвечающей за координацию вооруженной борьбы с режимом президента РФ Владимира Путина. Мероприятие ознаменовалось скандалом и критикой организаторов, среди которых был экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев. Фокус в одном материале собрал информацию о том, как подписывали декларацию в Ирпене и создавали "Политический Центр" российской оппозиции в Украине.

Ирпенская декларация — как это было

Несколькими днями ранее экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев анонсировал мероприятие с участием российской оппозиции в Ирпене, на которое пригласили также украинских политиков, среди которых были советник Офиса президента Алексей Арестович, нардепа Мустафа Джемилев и Олег Дунда, а также советник главы МВД Антон Геращенко.

31 августа в своем Facebook бывший парламентарий России сообщил о подписании Ирпенской декларации, которая подразумевает создание в Украине "Политического Центра" российской оппозиции. Этот орган, по словам Ильи Пономарева, будет отвечать за координацию вооруженной борьбы с президентом РФ Владимиром Путиным. Как утверждает экс-депутат Госдумы, под документом подписались представители "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и "Национальной Республиканской Армии".

Сам "Политический Центр" возглавит Илья Пономарев.

"Только бескомпромиссные и решительные силовые действия могут остановить преступную банду Путина и его приспешников, которые не останавливаются ни перед чем для удовлетворения своих непомерных аппетитов и амбиций. Времена мирного протеста прошли безвозвратно. Февральское масштабное вторжение в Украину ставит вопрос ребром: кремлевский режим должен быть уничтожен во имя мира на планете и сохранения жизней россиян и украинцев", — написал Пономарев в публикации, посвященной подписанию Ирпенской декларации.

[ + – ] Илья Пономарев создал в Украине центр российской оппозиции

Ирпенская декларация — критика создания центра российской оппозиции в Украине и реакция Алексея Арестовича

Мнение пользователей в соцсетях разделилось относительно подписания Ирпенской декларации и организации центра оппозиции РФ в украинской столице. Часть комментаторов под публикациями Ильи Пономарева пожелали добровольцам "успеха в походе на Кремль", а другие призвали создавать другую Россию в своей родной стране.

"Даем этим белогвардейцам вооружиться на нашей территории", "Снова наступаем на одни и те же грабли", "Только не на территории Украины. Я против! Не верю вам", "Супер, пусть только воюют и живут в России", "Как же вы все раздражаете! Езжайте, пожалуйста, в другую страну!", "Занимайтесь Россией у себя в России", "К россиянам никакого доверия не должно быть, поэтому всю свою деятельность пусть осуществляют на территории России", — написали некоторые пользователи в комментариях у Ильи Пономарева.

[ + – ] Украинцы раскритиковали подписание Ирпенской декларации с Ильей Пономаревым [ + – ] Украинцы раскритиковали подписание Ирпенской декларации с Ильей Пономаревым

Советник ОП Алексей Арестович, который был анонсирован в качестве участника мероприятия в Ирпене, назвал "до***бами" граждан, раскритиковавших подписание декларации и создание "Политического центра" российской оппозиции в Украине. Кроме этого, он выступил против проведения дерусификации в стране, поскольку Киев рискует потерять "рычаг влияния" на Россию.

"Вот эти, прости Господи, дол***бы, и есть — квинтэссенция вечных украинских поражений. Они просто крикливые. А крикливые они потому, что громче всех кричит самый слабый. Это дерганые, безвольные, крайне себялюбивие существа, скукоженные в странной смеси ненависти и зависти друг другу и жутком ресентименте к всему остальному окружению. Политический центр боевой оппозиции Путину в Украине — это влияние. Наше влияние на РФ. Только дол***еб может добровольно отказываться от влияния. Они отказываются", — продолжил Арестович в своей публикации.

По словам советника ОП, украинцы, отказываясь от наследия писателя Михаила Булгакова и организации центра российской оппозиции, создают идеальные условия России для влияния на Украину и унижения нашей страны. Арестович также заявил, что сотрудничество с россиянами может привести к украинскому влиянию в Кремле.

"Мне нужна Украина, которая играет через всю шахматную доску. Влияет на Москву, Владивосток, Пекин, Вашингтон и марсианское поселение Маска. Изоляция от россиян — это российская армия в Ирпене. Работа с россиянами — это украинское присутствие в Кремле", — добавил Арестович, эмоционально реагируя на критику пользователей в соцсетях.

[ + – ] Арестович назвал "дол***ами" украинцев из-за отказа сотрудничать с оппозицией РФ [ + – ] Арестович назвал "дол***ами" украинцев из-за отказа сотрудничать с оппозицией РФ [ + – ] Арестович назвал "дол***ами" украинцев из-за отказа сотрудничать с оппозицией РФ

Украинская журналистка и медиаконсультант Марина Данилюк-Ярмолаева назвала подписание декларации на фоне разрушенных россиянами домов в Ирпене "трешем с точки зрения политтехнологии". В частности, она напомнила, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев является выходцем из партии "Справедливая Россия", глава которой Сергей Миронов призывал убить президента Украины Владимира Зеленского и наносить ракетные удары по Киеву.

"Если бы такой спектакль был на фоне моего разбитого дома — я бы устроила скандал. Дополнительно у меня есть вопросы к журналистам, которые снимали этот г*внопиар. Десятки наших коллег, живших в Ирпене стали бездомными из-за оккупации, а вы терпите дружков Суркова и Вексельберга?", — добавила Данилюк-Ярмолаева, комментируя создание центра российской оппозиции в Украине.

[ + – ] Илью Пономарева раскритиковали за создание центра российской оппозиции в Украине

Ирпенская декларация — что не так с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым и подписантами документа

Илья Пономарев — депутат Госдумы РФ 5 и 6 созывов, представитель фракции "Справедливая Россия" и экс-член КПРФ. В марте 2014 года Илья Пономарев был единственным парламентарием, который проголосовал против присоединения оккупированного Крыма к России. После голосования экс-депутат в своем микроблоге LiveJournal назвал полуостров "русским", который "по справедливости должен находиться в составе РФ".

"Для меня нет сомнений в устремлении большинства жителей Крыма и большинства жителей России. Крым — исторически русский, и по справедливости должен находиться в составе РФ. Но, принимая любые решения в области внешней политики, мы должны действовать осмотрительно и взвешенно. Референдум прошел в полном соответствии с правом нации на самоопределение. Необходимо было признать независимость Крыма, а после этого немного подождать, пока улягутся страсти и все убедятся, что это не агрессия России, а справедливый, свободный и осознанный выбор, после чего можно было бы совершать следующий шаг. За такой сценарий я бы проголосовал", — рассказывал Пономарев в марте 2014 года, рассуждая о других сценариях аннексии Крыма.

[ + – ] Илья Пономарев в 2014 году называл оккупированный Крым частью России

В июне 2016 года Илья Пономарев официально получил вид на жительство в Украине, а 17 мая 2019 года пятый президент Петр Порошенко в последний день своей каденции подписал указ о предоставлении экс-депутату Госдумы украинского гражданства. Помимо этого, в 2019 году компания Ильи Пономарева Trident Black Sea в ходе конкурса выиграла право на добычу нефти на крупнейшем Черноморском месторождении в Украине.

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21 августа 2022 года Илья Пономарев заявил, что подрыв автомобиля дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной могли организовать партизаны из "Национальной республиканской армии России". После заявления экс-депутата Госдумы пресс-служба организации опубликовала манифест, в котором призвала оказывать вооруженное сопротивление режиму президента Владимира Путина.

Никаких данных о существовании так называемой "Национальной республиканской армии" не было и нет, а единственным источником, в котором сообщалось о функционировании организации, был сам Илья Пономарев.

[ + – ] Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев назвал возможных подрывников автомобиля Дарьи Дугиной

Руководство "Русского добровольческого корпуса" опровергло слова Ильи Пономарева и заявило, что их организация не подписывала никакие документы по итогам саммита, в том числе Ирпенскую декларацию. По словам партизан, они согласились принять участие в мероприятии, поскольку ранее планировался другой формат форума.

"Представители "Русского Добровольческого Корпуса" не подписывали ни в какой форме так называемую "Декларацию российской вооруженной оппозиции". Любые обратные заявления являются ложными и некорректными. "Русский Добровольческий Корпус" не признает своим символом Бело-Сине-Белый флаг. "РДК" сохраняет верность ранее заявленным принципам и идеям. Слава Украине! Слава Руси!", — заявили в организации, опровергая слова Ильи Пономарева о подписании Ирпенской декларации.

[ + – ] "РДК" не подписывал Ирпенскую декларацию с Ильей Пономаревым

"Русский добровольческий корпус" — военнизированное подразделение, которое было сформировано в Украине российскими добровольцами, проживающими в нашей стране. Представители организации заявили, что воюют на стороне ВСУ, помогая им "отстоять свою родину", после чего планируют перенести боевые действия на территорию РФ. По предварительным данным, численность подразделения составляет около 500 бойцов.

Легион "Свобода России" — российский легион ВСУ, который был создан в марте 2022 года. Подразделение сформировано за счет бывших военнослужащих РФ, которые после начала полномасштабного вторжения перешли на сторону Украины. Численность легиона может составлять около 1000 бойцов.

Стоит отметить, что советник Офиса президента Алексей Арестович ранее призывал украинцев приютить "хороших русских", которые выезжают из своей страны из-за политических репрессий.

Также Алексей Арестович утверждал, что смерть президента РФ Владимира Путина невыгодна Украине, поскольку в случае смены режима Запад снимет все санкции с России.