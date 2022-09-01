Ексдепутат Держдуми створив в Україні осередок для боротьби з Путіним: що не так із організацією

Організацію очолив Ілля Пономарьов, який називав Крим частиною РФ, а одними з підписантів документа є партизани, які взяли на себе відповідальність за вбивство Дарії Дугіної. Фокус в одному матеріалі розповідає, як створювали центр опозиції Росії в Україні.

У середу, 31 серпня, в Ірпені підписали декларацію, яка передбачає створення в Україні "Політичного центру" російської опозиції, яка відповідає за координацію збройної боротьби з режимом президента РФ Володимира Путіна. Захід ознаменувався скандалом і критикою організаторів, серед яких був ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як підписували декларацію в Ірпені та створювали "Політичний центр" російської опозиції в Україні.

Ірпінська декларація — як це було

Декількома днями раніше ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов анонсував захід за участю російської опозиції в Ірпені, на який запросили також українських політиків, серед яких були радник Офісу президента Олексій Арестович, нардепи Мустафа Джемілєв і Олег Дунда, а також радник голови МВС Антон Геращенко.

31 серпня у своєму Facebook колишній парламентарій Росії повідомив про підписання Ірпінської декларації, яка передбачає створення в Україні "Політичного центру" російської опозиції. Цей орган, за словами Іллі Пономарьова, відповідатиме за координацію збройної боротьби з президентом РФ Володимиром Путіним. Як стверджує ексдепутат Держдуми, під документом підписалися представники "Російського добровольчого корпусу", легіону "Свобода Росії" та "Національної Республіканської Армії".

Сам "Політичний центр" очолить Ілля Пономарьов.

"Лише безкомпромісні та рішучі силові дії можуть зупинити злочинну банду Путіна та його поплічників, які не зупиняються ні перед чим для задоволення своїх непомірних апетитів і амбіцій. Часи мирного протесту пройшли безповоротно. Лютневе масштабне вторгнення має бути питанням в ім'я миру на планеті й збереження життів росіян і українців", — написав Пономарьов у публікації, присвяченій підписанню Ірпінської декларації.

[ + – ] Ілля Пономарьов створив в Україні центр російської опозиції

Ірпінська декларація — критика створення центру російської опозиції в Україні та реакція Олексія Арестовича

Думка користувачів у соцмережах розділилася щодо підписання Ірпінської декларації та організації центру опозиції РФ в українській столиці. Частина коментаторів під публікаціями Іллі Пономарьова побажала добровольцям "успіху в поході на Кремль", а інші закликали створювати іншу Росію у своїй рідній країні.

"Даємо цим білогвардійцям озброїтися на нашій території", "Знову наступаємо на ті самі граблі", "Тільки не на території України. Я проти! Не вірю вам", "Супер, нехай тільки воюють і живуть у Росії", "Як же ви всі дратуєте! Їдьте, будь ласка, в іншу країну!", "Займайтеся Росією в себе в Росії", "До росіян ніякої довіри не повинно бути, тому всю свою діяльність нехай здійснюють на території Росії", — написали деякі користувачі в коментарях у Іллі Пономарьова.

[ + – ] Українці розкритикували підписання Ірпінської декларації з Іллею Пономарьовим [ + – ] Українці розкритикували підписання Ірпінської декларації з Іллею Пономарьовим

Радник ОП Олексій Арестович, який був анонсований як учасник заходу в Ірпені, назвав "до***бами" громадян, які розкритикували підписання декларації та створення "Політичного центру" російської опозиції в Україні. Крім цього, він виступив проти проведення дерусифікації в країні, оскільки Київ ризикує втратити "важіль впливу" на Росію.

"Ось ці, прости Господи, дол***би, і є квінтесенцією вічних українських поразок. Вони просто крикливі. А крикливі вони тому, що найгучніше за всіх кричить найслабший. Це смикані, безвільні, вкрай себелюбні істоти, скупчені в дивній суміші ненависті й заздрощів одне до одного та моторошному ресентименті до решти всього оточення. Політичний центр бойової опозиції Путіну в Україні — це вплив. Наш вплив на РФ. Тільки дол***об може добровільно відмовлятися від упливу. Вони відмовляються", — продовжив Арестович у своїй публікації.

За словами радника ОП, українці, відмовляючись від спадщини письменника Михайла Булгакова й організації центру російської опозиції, створюють ідеальні умови Росії для впливу на Україну та приниження нашої країни. Арестович також заявив, що співпраця з росіянами може спричинити український вплив у Кремлі.

"Мені потрібна Україна, яка грає через усю шахівницю. Впливає на Москву, Владивосток, Пекін, Вашингтон і марсіанське поселення Маска. Ізоляція від росіян — це російська армія в Ірпені. Робота з росіянами — це українська присутність у Кремлі", — додав Арестович, емоційно реагуючи на критику користувачів у соцмережах.

[ + – ] Арестович назвав "дол***ами" українців через відмову співпрацювати з опозицією РФ [ + – ] Арестович назвав "дол***ами" українців через відмову співпрацювати з опозицією РФ [ + – ] Арестович назвав "дол***ами" українців через відмову співпрацювати з опозицією РФ

Українська журналістка та медіаконсультантка Марина Данилюк-Ярмолаєва назвала підписання декларації на тлі зруйнованих росіянами будинків в Ірпені "трешем із погляду політтехнології". Зокрема, вона нагадала, що ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов є вихідцем із партії "Справедлива Росія", голова якої Сергій Миронов закликав убити президента України Володимира Зеленського та завдавати ракетних ударів по Києву.

"Якби така вистава була на тлі мого розбитого будинку — я б влаштувала скандал. Додатково в мене є питання до журналістів, які знімали цей г*мнопіар. Десятки наших колег, які жили в Ірпені, стали бездомними через окупацію, а ви терпите друзів Суркова та Вексельберга?" — додала Данилюк-Ярмолаєва, коментуючи створення центру російської опозиції в Україні.

[ + – ] Іллю Пономарьова розкритикували за створення центру російської опозиції в Україні

Ірпінська декларація — що не так із ексдепутатом Держдуми Іллею Пономарьовим і підписантами документа

Ілля Пономарьов — депутат Держдуми РФ 5 і 6 скликань, представник фракції "Справедлива Росія" й ексчлен КПРФ. У березні 2014 року Ілля Пономарьов був єдиним парламентарієм, який проголосував проти приєднання окупованого Криму до Росії. Після голосування ексдепутат у своєму мікроблозі LiveJournal назвав півострів "російським", який "справедливо повинен перебувати у складі РФ".

"Для мене немає сумнівів у прагненні більшості жителів Криму та більшості жителів Росії. Крим — історично російський, і по справедливості повинен перебувати у складі РФ. Але, ухвалюючи будь-які рішення в галузі зовнішньої політики, ми повинні діяти обачно та виважено. Референдум відбувс в повному обсязі. Потрібно було визнати незалежність Криму, а після цього трохи почекати, поки вляжуться пристрасті і всі переконаються, що це не агресія Росії, а справедливий, вільний і усвідомлений вибір, після чого можна було б робити наступний крок. За такий сценарій я б проголосував", — розповідав Пономарьов у березні 2014 року, розмірковуючи про інші сценарії анексії Криму.

[ + – ] Ілля Пономарьов у 2014 році називав окупований Крим частиною Росії

У червні 2016 року Ілля Пономарьов офіційно отримав посвідку на проживання в Україні, а 17 травня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко в останній день своєї каденції підписав указ про надання ексдепутату Держдуми українського громадянства. Окрім цього, у 2019 році компанія Іллі Пономарьова Trident Black Sea у ході конкурсу виграла право на видобуток нафти на найбільшому Чорноморському родовищі в Україні.

21 серпня 2022 року Ілля Пономарьов заявив, що підрив автомобіля дочки ідеолога "російського світу" Дар'ї Дугіної могли організувати партизани з "Національної республіканської армії Росії". Після заяви ексдепутата Держдуми пресслужба організації опублікувала маніфест, у якому закликала чинити збройний опір режиму президента Володимира Путіна.

Жодних даних про існування так званої "Національної республіканської армії" не було й немає, а єдиним джерелом, де повідомлялося про функціонування організації, був сам Ілля Пономарьов.

[ + – ] Ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов назвав можливих підривників автомобіля Дар'ї Дугіної

Керівництво "Російського добровольчого корпусу" спростувало слова Іллі Пономарьова та заявило, що їхня організація не підписувала жодних документів за підсумками саміту, зокрема Ірпінську декларацію. За словами партизанів, вони погодилися взяти участь у заході, оскільки раніше планували інший формат форуму.

"Представники "Російського Добровольчого Корпусу" не підписували в жодній формі так звану "Декларацію російської збройної опозиції". Будь-які зворотні заяви є хибними та некоректними. "Російський Добровольчий Корпус" не визнає своїм символом Біло-Синьо-Білий прапор. "РДК" зберігає вірність раніше заявленим принципам та ідеям. Слава Україні! Слава Русі!" — заявили в організації, спростовуючи слова Іллі Пономарьова про підписання Ірпінської декларації.

[ + – ] "РДК" не підписував Ірпінську декларацію з Іллею Пономарьовим

"Російський добровольчий корпус" — воєнізований підрозділ, який був сформований в Україні російськими добровольцями, які живуть у нашій країні. Представники організації заявили, що воюють на боці ЗСУ, допомагаючи їм "відстояти свою батьківщину", після чого планують перенести бойові дії на територію РФ. За попередніми даними, чисельність підрозділу складає близько 500 бійців.

Легіон "Свобода Росії" — російський легіон ЗСУ, який був створений у березні 2022 року. Підрозділ сформований за рахунок колишніх військовослужбовців РФ, які після початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік України. Чисельність легіону може становити близько 1000 бійців.

Варто зазначити, що радник Офісу президента Олексій Арестович раніше закликав українців дати притулок "хорошим росіянам", які виїжджають зі своєї країни через політичні репресії.

Також Олексій Арестович стверджував, що смерть президента РФ Володимира Путіна невигідна Україні, оскільки в разі зміни режиму Захід зніме всі санкції з Росії.