ATACMS и свобода: Зеленский, Байден и Джонсон приняли участие в масштабном флешмобе (фото)

Участники акции должны были охарактеризировать себя одним словом, а наибольший резонанс вызвал твит советника главы ОП Михаила Подоляка, который был посвящен баллистическим ракетам с дальностью применения до 300 км.

Украинские политики и чиновники приняли участие в международном флешмобе, который проходил в социальной сети Twitter. Нюансы необычной акции в соцсети Twitter рассказывает Фокус.

Международный флешмоб стартовал с публикации американской железнодорожной компании Amtrak. Участники акции должны были охарактеризировать себя одним словом. Монополист Amtrak, начиная флешмоб, в своем микроблоге Twitter опубликовал "поезда".

Позже флешмоб подхватили другие иностранные компании и мировые лидеры.

[ + – ] Компания Amtrak начала международный флешмоб в Twitter

Программа стажировки NASA опубликовала твит со словом "возможность", бренд по производству снеков Doritos — "чипсы", а американская компания в сфере фаст-фуда Domino's Pizza — "ананас".

[ + – ] Doritos, NASA и Domino's Pizza взяли участие во флешмобе в Twitter [ + – ] Doritos, NASA и Domino's Pizza взяли участие во флешмобе в Twitter [ + – ] Doritos, NASA и Domino's Pizza взяли участие во флешмобе в Twitter

Помимо этого, во флешмобе в социальной сети Twitter приняли участие мировые лидеры. Президент США Джо Байден в своем официальном микроблоге опубликовал слово "демократия", а канцлер Германии Олаф Шольц — "уважение".

[ + – ] Джо Байден принял участие во флешмобе в Twitter [ + – ] Олаф Шольц принял участие во флешмобе в Twitter

К международному флешмобу в соцсети Twitter также присоединились украинские политики и чиновники. Глава государства Владимир Зеленский опубликовал в микроблоге слово "свобода". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в своем Twitter соединение двух слов, из которых получилось "putinkaput".

[ + – ] Владимир Зеленский принял участие в международном флешмобе в Твиттер [ + – ] Алексей Данилов принял участие во флешмобе со словом "putinkaput"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отвечая на твит украинского президента Владимира Зеленского, опубликовал слово "Украина".

[ + – ] Борис Джонсон принял участие во флешмобе и посвятил твит Украине

Представительство президента Украины в оккупированном Крыму опубликовало слово "деоккупация", намекая на скорое освобождение захваченных россиянами регионов.

[ + – ] Представительство президента в Крыму приняло участие в международном флешмобе

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter опубликовал слово "ATACMS", вызвав большой резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи восприняли его публикацию как намек на скорое получение Украиной тактических баллистических ракет класса "земля-земля" с максимальной дальностью применения до 300 километров.

[ + – ] Подоляк во время флешмоба в Twitter опубликовал слово ATACMS

Напомним, накануне Дня Независимости Министерство культуры угодило в скандал из-за патриотического флешмоба. Рекламное агентство Banda Agency по случаю государственного праздника предложило украинцам освоить новый элемент языка жестов, который, по задумке пиарщиков, символизирует трезубец. Флешмоб от Минкульта поддержали звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых были Надя Дорофеева, Alyona Alyona, Даша Астафьева и участники группы Kaluch Orchestra. Пользователи в соцсетях увидели в новом элементе языка жестов увидели сексуальный подтекст, вынудив профильное министерство признать свою ошибку.

После скандала с патриотическим флешмобом пользователи в социальных сетях начали создавать мемы, посвященные новому "жесту" украинского трезубца, которыми высмеивали Министерство культуры и звезд шоу-бизнеса, участвовавших в акции.