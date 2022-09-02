ATACMS и свобода: Зеленский, Байден и Джонсон приняли участие в масштабном флешмобе (фото)
Участники акции должны были охарактеризировать себя одним словом, а наибольший резонанс вызвал твит советника главы ОП Михаила Подоляка, который был посвящен баллистическим ракетам с дальностью применения до 300 км.
Украинские политики и чиновники приняли участие в международном флешмобе, который проходил в социальной сети Twitter. Нюансы необычной акции в соцсети Twitter рассказывает Фокус.
Международный флешмоб стартовал с публикации американской железнодорожной компании Amtrak. Участники акции должны были охарактеризировать себя одним словом. Монополист Amtrak, начиная флешмоб, в своем микроблоге Twitter опубликовал "поезда".
Позже флешмоб подхватили другие иностранные компании и мировые лидеры.
Программа стажировки NASA опубликовала твит со словом "возможность", бренд по производству снеков Doritos — "чипсы", а американская компания в сфере фаст-фуда Domino's Pizza — "ананас".
Помимо этого, во флешмобе в социальной сети Twitter приняли участие мировые лидеры. Президент США Джо Байден в своем официальном микроблоге опубликовал слово "демократия", а канцлер Германии Олаф Шольц — "уважение".
К международному флешмобу в соцсети Twitter также присоединились украинские политики и чиновники. Глава государства Владимир Зеленский опубликовал в микроблоге слово "свобода". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в своем Twitter соединение двух слов, из которых получилось "putinkaput".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отвечая на твит украинского президента Владимира Зеленского, опубликовал слово "Украина".
Представительство президента Украины в оккупированном Крыму опубликовало слово "деоккупация", намекая на скорое освобождение захваченных россиянами регионов.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter опубликовал слово "ATACMS", вызвав большой резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи восприняли его публикацию как намек на скорое получение Украиной тактических баллистических ракет класса "земля-земля" с максимальной дальностью применения до 300 километров.
Напомним, накануне Дня Независимости Министерство культуры угодило в скандал из-за патриотического флешмоба. Рекламное агентство Banda Agency по случаю государственного праздника предложило украинцам освоить новый элемент языка жестов, который, по задумке пиарщиков, символизирует трезубец. Флешмоб от Минкульта поддержали звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых были Надя Дорофеева, Alyona Alyona, Даша Астафьева и участники группы Kaluch Orchestra. Пользователи в соцсетях увидели в новом элементе языка жестов увидели сексуальный подтекст, вынудив профильное министерство признать свою ошибку.
После скандала с патриотическим флешмобом пользователи в социальных сетях начали создавать мемы, посвященные новому "жесту" украинского трезубца, которыми высмеивали Министерство культуры и звезд шоу-бизнеса, участвовавших в акции.