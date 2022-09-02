ATACMS та свобода: Зеленський, Байден та Джонсон взяли участь у масштабному флешмобі (фото)
Учасники акції мали охарактеризувати себе одним словом, а найбільший резонанс викликав твіт радника голови ОП Михайла Подоляка, присвячений балістичним ракетам із дальністю застосування до 300 км.
Українські політики та чиновники взяли участь у міжнародному флешмобі, який проходив у соціальній мережі Twitter. Нюанси незвичайної акції в соцмережі Twitter розповідає Фокус.
Міжнародний флешмоб стартував із публікації американської залізничної компанії Amtrak. Учасники акції мали охарактеризувати себе одним словом. Монополіст Amtrak, починаючи флешмоб, у своєму мікроблозі Twitter опублікував "потяги".
Пізніше флешмоб підхопили інші іноземні компанії та світові лідери.
Програма стажування NASA опублікувала твіт зі словом "можливість", бренд з виробництва снеків Doritos — "чипси", а американська компанія у сфері фаст-фуду Domino's Pizza — "ананас".
Крім цього, у флешмобі у соціальній мережі Twitter взяли участь світові лідери. Президент США Джо Байден у своєму офіційному мікроблозі опублікував слово "демократія", а канцлер Німеччини Олаф Шольц — "повага".
До міжнародного флешмобу в соцмережі Twitter також приєдналися українські політики та чиновники. Глава держави Володимир Зеленський опублікував у мікроблозі слово "свобода". Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов написав у своєму Twitter поєднання двох слів, з яких вийшло "putinkaput".
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, відповідаючи на твіт українського президента Володимира Зеленського, опублікував слово "Україна".
Представництво президента України в окупованому Криму опублікувало слово "деокупація", натякаючи на швидке звільнення захоплених росіянами регіонів.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter опублікував слово "ATACMS", викликавши великий резонанс у соціальних мережах. Деякі користувачі сприйняли його публікацію як натяк на швидке здобуття Україною тактичних балістичних ракет класу "земля-земля" з максимальною дальністю застосування до 300 кілометрів.
Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності Міністерство культури потрапило у скандал через патріотичний флешмоб. Рекламна агенція Banda Agency з нагоди державного свята запропонувала українцям освоїти новий елемент мови жестів, який, за задумом піарників, символізує тризуб. Флешмоб від Мінкульту підтримали зірки українського шоубізнесу, серед яких були Надя Дорофєєва, Alyona Alyona, Даша Астаф'єва та учасники гурту Kaluch Orchestra. Користувачі у соцмережах побачили у новому елементі мови жестів побачили сексуальний підтекст, змусивши профільне міністерство визнати свою помилку.
Після скандалу з патріотичним флешмобом користувачі в соціальних мережах почали створювати меми, присвячені новому "жесту" українського тризубця, якими висміювали Міністерство культури та зірок шоубізнесу, які брали участь у акції.