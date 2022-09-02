ATACMS та свобода: Зеленський, Байден та Джонсон взяли участь у масштабному флешмобі (фото)

Учасники акції мали охарактеризувати себе одним словом, а найбільший резонанс викликав твіт радника голови ОП Михайла Подоляка, присвячений балістичним ракетам із дальністю застосування до 300 км.

Українські політики та чиновники взяли участь у міжнародному флешмобі, який проходив у соціальній мережі Twitter. Нюанси незвичайної акції в соцмережі Twitter розповідає Фокус.

Міжнародний флешмоб стартував із публікації американської залізничної компанії Amtrak. Учасники акції мали охарактеризувати себе одним словом. Монополіст Amtrak, починаючи флешмоб, у своєму мікроблозі Twitter опублікував "потяги".

Пізніше флешмоб підхопили інші іноземні компанії та світові лідери.

[ + – ] Компанія Amtrak розпочала міжнародний флешмоб у Twitter

Програма стажування NASA опублікувала твіт зі словом "можливість", бренд з виробництва снеків Doritos — "чипси", а американська компанія у сфері фаст-фуду Domino's Pizza — "ананас".

[ + – ] Doritos, NASA та Domino's Pizza взяли участь у флешмобі у Twitter [ + – ] Doritos, NASA та Domino's Pizza взяли участь у флешмобі у Twitter [ + – ] Doritos, NASA та Domino's Pizza взяли участь у флешмобі у Twitter

Крім цього, у флешмобі у соціальній мережі Twitter взяли участь світові лідери. Президент США Джо Байден у своєму офіційному мікроблозі опублікував слово "демократія", а канцлер Німеччини Олаф Шольц — "повага".

[ + – ] Джо Байден взяв участь у флешмобі у Twitter [ + – ] Олаф Шольц взяв участь у флешмобі у Twitter

До міжнародного флешмобу в соцмережі Twitter також приєдналися українські політики та чиновники. Глава держави Володимир Зеленський опублікував у мікроблозі слово "свобода". Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов написав у своєму Twitter поєднання двох слів, з яких вийшло "putinkaput".

[ + – ] Володимир Зеленський взяв участь у міжнародному флешмобі у твіттері [ + – ] Олексій Данілов взяв участь у флешмобі зі словом "putinkaput"

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, відповідаючи на твіт українського президента Володимира Зеленського, опублікував слово "Україна".

[ + – ] Борис Джонсон взяв участь у флешмобі та присвятив твіт Україні

Представництво президента України в окупованому Криму опублікувало слово "деокупація", натякаючи на швидке звільнення захоплених росіянами регіонів.

[ + – ] Представництво президента в Криму взяло участь у міжнародному флешмобі

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter опублікував слово "ATACMS", викликавши великий резонанс у соціальних мережах. Деякі користувачі сприйняли його публікацію як натяк на швидке здобуття Україною тактичних балістичних ракет класу "земля-земля" з максимальною дальністю застосування до 300 кілометрів.

[ + – ] Подоляк під час флешмобу у Twitter опублікував слово ATACMS

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності Міністерство культури потрапило у скандал через патріотичний флешмоб. Рекламна агенція Banda Agency з нагоди державного свята запропонувала українцям освоїти новий елемент мови жестів, який, за задумом піарників, символізує тризуб. Флешмоб від Мінкульту підтримали зірки українського шоубізнесу, серед яких були Надя Дорофєєва, Alyona Alyona, Даша Астаф'єва та учасники гурту Kaluch Orchestra. Користувачі у соцмережах побачили у новому елементі мови жестів побачили сексуальний підтекст, змусивши профільне міністерство визнати свою помилку.

Після скандалу з патріотичним флешмобом користувачі в соціальних мережах почали створювати меми, присвячені новому "жесту" українського тризубця, якими висміювали Міністерство культури та зірок шоубізнесу, які брали участь у акції.