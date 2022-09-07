Я критиковал Зеленского, но после 24 февраля он повел себя достойно, — нардеп Гончаренко

Президент больше доверяет отдельным личностям, чем институтам, однако во время войны это может быть оправданно, заявил парламентарий в интервью Фокусу.

Народный депутат Алексей Гончаренко до начала полномасштабной войны нередко выступал с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Однако после 24 февраля, по мнению парламентария, глава государства повел себя достойно и достойно исполняет обязанности верховного главнокомандующего. Об этом нардеп заявил в интервью Фокусу.

"Я критиковал президента Зеленского. Но в условиях войны для меня не существует президента Зеленского, а есть верховный главнокомандующий Зеленский… Безусловно, я считаю, что Зеленский после 24 февраля повел себя достойно. Он защищает страну, прилагает к этому все усилия. Он достойно исполняет обязанности верховного главнокомандующего. И на международном фронте представляет государство и делает это эффективно, результативно", — сказал Гончаренко.

По словам нардепа, у него остается большое количество вопросов к президенту Зеленскому касательно его деятельности до 24 февраля, однако "сегодня уже нет особого смысла их задавать" и в этих условиях самое главное "чтобы были сделаны выводы".

"Эти вопросы мы все равно будем обсуждать, но уже после победы и возвращения к какой-то нормальной жизни", — заверил парламентарий.

При этом Гончаренко отметил, что сейчас Зеленский "больше верит персоналиям, чем институтам" — нардеп видит в этом проблему, которая осталась еще со времен до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Тем не менее, по словам парламентария, такой подход президента в условиях войны может быть оправданным.

"Безусловно, любое военное время создает определенные риски для демократии и верховенства права. И, к сожалению, я вижу некоторые вещи, и о них я говорю. Какие-то непонятные лишения гражданства, игры "кто куда едет" и некий волюнтаризм. У Зеленского сейчас серьезное испытание мирового масштаба. Я вижу некоторые тенденции, которые меня беспокоят. И я надеюсь, что Зеленский и его ближайшее окружение будут помнить, что мы сражаемся не только за независимость, но и за наши ценности", — сказал Гончаренко, добавив, что после победы в войне Украине важно сохранить демократию и принципы верховенства права.

Полную версию интервью нардепа Алексея Гончаренко Фокусу вы можете прочитать на нашем сайте.