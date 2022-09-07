Я критикував Зеленського, але після 24 лютого він повів себе гідно, — нардеп Гончаренко

Президент більше довіряє окремим особам, ніж інститутам, проте під час війни це може бути виправданим, заявив політик в інтерв'ю Фокусу.

Народний депутат Олексій Гончаренко до початку повномасштабної нерідко виступав з критикою на адресу президента України Володимира Зеленського. Однак після 24 лютого, на думку парламентаря, голова держави повів себе гідно та гідно виконує обов'язки верховного головнокомандувача. Про це нардеп заявив в інтерв'ю Фокусу.

"Я критикував президента Зеленського. Але в умовах війни для мене не існує президента Зеленського, а є верховний головнокомандувач Зеленський… Безумовно, я вважаю, що Зеленський після 24 лютого повів себе гідно. Він боронить країну, докладає до цього всі свої зусилля. Він гідно виконує обов'язки верховного головнокомандувача. І на міжнародному фронті представляє державу і робить це ефективно, результативно", — сказав Гончаренко.

За словами нардепа, у нього залишається велика кількість питань до президента Зеленського щодо його діяльності до 24 лютого, проте "сьогодні вже немає особливого сенсу їх ставити" і в цих умовах найголовніше "щоб були зроблені висновки".

"Ці питання ми все одно будемо обговорювати, але вже після перемоги і повернення до якогось нормального життя", — запевнив парламентар.

При цьому Гончаренко зазначив, що зараз Зеленський "більше вірить персоналіям, аніж інститутам" — нардеп бачить у цьому проблему, яка залишилася ще з часів до повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Проте, за словами парламентаря, такий підхід президента в умовах війни може бути виправданим.

"Безумовно, будь-який воєнний час створює певні ризики для демократії і верховенства права. І, на жаль, я бачу певні речі, і про них я говорю. Якісь незрозумілі позбавлення громадянства, ігри "хто куди їде" і якийсь волюнтаризм. У Зеленського зараз серйозне випробування світового масштабу. Я бачу певні тенденції, які мене непокоять. І я сподіваюся, що Зеленський і його найближче оточення будуть пам'ятати, що ми воюємо не тільки за незалежність, але й за наші цінності", — сказав Гончаренко, додавши, що після перемоги у війні Україні важливо зберегти демократію та принципи верховенства права.

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