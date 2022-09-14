"Мы готовились": Данилов рассказал, почему власти не предупредили украинцев о вторжении РФ

Первой стратегической задачей Кремля, по словам секретаря СНБО, была дестабилизация ситуации внутри Украины.

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Власти умалчивали информацию о готовящемся вторжении ВС РФ, чтобы не допустить панику в украинском обществе. Об этом в интервью изданию Wirtualna Polska заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

В частности, журналисты напомнили, что США еще осенью 2021 года предупреждали о возможной подготовке ВС РФ к полномасштабному вторжению в Украину, в ходе которого российские военнослужащие попытаются захватить Киев. Собеседник поинтересовался, почему украинские политики успокаивали общество и называли фейками подобную информацию в СМИ.

По словам Алексея Данилова, если бы Украина не готовилась к полномасштабному вторжению — он бы не сидел с журналистами Wirtualna Polska в своем кабинете, а российские танки уже бы стояли на улицах Варшавы и Праги.

"Мы защищаем не только нашу землю, но и всю Европу. Это достаточное доказательство того, что подготовка к войне велась. Другое дело, что мы не могли допустить паники. Первой задачей россиян была дестабилизация общества. Если начнется массовая паника — никто не сможет ее контролировать. На совести Путина все жертвы среди мирного населения, и никто не спешит его привлекать к ответственности", — продолжил секретарь СНБО в общении с журналистами.

На уточняющий вопрос, рискнет ли Россия вступить в прямой вооруженный конфликт с НАТО, Алексей Данилов напомнил ситуацию с уничтожением Боинга МН17 в небе над Донецкой областью. По словам секретаря СНБО, на борту самолета находились сотни граждан стран Альянса, однако военный блок никак не отреагировал на это.

Напомним, в конце августа Алексей Данилов давал интервью другому польскому изданию Wyborcza, в котором также обсуждалось вторжение ВС РФ в Украину. Секретарь Нацсовета и безопасности заверил журналистов, что команда президента Владимира Зеленского с 2019 года готовилась к большой войне против России.

Также Алексей Данилов в другом интервью озвучил возможные сроки прекращения полномасштабной войны в Украине. По его словам, конфликт с РФ не закончится быстро, однако он не будет продолжаться годами.