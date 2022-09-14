"Ми готувалися": Данілов розповів, чому влада не попередила українців про вторгнення РФ

Першим стратегічним завданням Кремля, за словами секретаря РНБО, була дестабілізація ситуації всередині України.

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Влада замовчувала інформацію про підготовку вторгнення ЗС РФ, щоб не допустити паніку в українському суспільстві. Про це в інтерв'ю газеті Wirtualna Polska заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Зокрема, журналісти нагадали, що США ще восени 2021 року попереджали про можливу підготовку ЗС РФ до повномасштабного вторгнення в Україну, під час якого російські військовослужбовці намагатимуться захопити Київ. Співрозмовник поцікавився, чому українські політики заспокоювали суспільство та називали фейками подібну інформацію у ЗМІ.

За словами Олексія Данілова, якби Україна не готувалася до повномасштабного вторгнення — він би не сидів із журналістами Wirtualna Polska у своєму кабінеті, а російські танки вже стояли б на вулицях Варшави та Праги.

"Ми захищаємо не лише нашу землю, а й усю Європу. Це достатній доказ того, що підготовка до війни велася. Інша справа, що ми не могли допустити паніки. Першим завданням росіян була дестабілізація суспільства. Якщо розпочнеться масова паніка, ніхто її не зможе контролювати. На совісті Путіна всі жертви серед мирного населення, і ніхто не поспішає його притягати до відповідальності", — продовжив секретар РНБО у спілкуванні з журналістами.

На уточнююче питання, чи ризикне Росія вступити у прямий збройний конфлікт із НАТО, Олексій Данілов нагадав ситуацію зі знищенням Боїнга МН17 у небі над Донецькою областю. За словами секретаря РНБО, на борту літака були сотні громадян країн Альянсу, проте військовий блок ніяк не відреагував на це.

Нагадаємо, наприкінці серпня Олексій Данілов давав інтерв'ю іншому польському виданню Wyborcza, в якому також було обговорено вторгнення ЗС РФ в Україну. Секретар Нацради та безпеки запевнив журналістів, що команда президента Володимира Зеленського з 2019 року готувалася до великої війни проти Росії.

Також Олексій Данілов в іншому інтерв'ю озвучив можливий термін припинення повномасштабної війни в Україні. За його словами, конфлікт із РФ не закінчиться швидко, проте він не триватиме роками.