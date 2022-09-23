Надо вправить мозг руководству РФ, чтобы закончилась война, — Зеленский

Владимир Путин, по словам президента, не обращает внимание на потери ВС РФ и воспринимает своих солдат в качестве "кусков мяса".

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Руководству РФ необходимо вправить мозг для того, чтобы война прекратилась раньше, чем закончатся мобилизованные россияне. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме Forbes 400.

По его словам, мобилизованные россияне будут воевать ради амбиций президента Владимира Путина, который воспринимает своих военнослужащих в качестве "кусков мяса".

Владимир Зеленский считает, что полномасштабная война против должна прекратиться раньше, чем в России закончатся призыванные в ряды армии захватчики.

"Даже я сейчас, президент страны, которая отстаивает свою свободу и против военных РФ, которые к нам пришли, но даже я сейчас говорю, что они (мобилизованные — ред.) для него они куски мяса. Я бы не хотел говорить, что война завершится тогда, когда закончатся эти люди, которых он отправляет на войну, я считаю, что война должна завершиться раньше", — продолжил глава государства и добавил, что вооруженный конфликт закончится, если военно-политическому руководству страны-агрессора кто-то "вправит мозг".

Зеленский, комментируя объявление Путиным частичной мобилизации, подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения в РФ скрыто призывали людей в армию для участия в боевых действиях на территории Украины. В боях против украинских Вооруженных сил Минобороны страны-агрессора, по словам презиеднта, задействовало от курсантов и пенсионеров до кадровых офицеров.

"Приехали сюда гибнуть ради амбиций одного человека в мире, который хочет воевать. Он будет присылать этих людей, ему все равно, сколько этих людей (погибнет — ред.) Для нас война завершится тогда, когда мы вернем свое, а лишнее нам не нужно", — резюмировал Зеленский, выступая на форуме Forbes 400.

Стоит отметить, что в Минобороны России уточнили категории россиян, которые не попадают под призыв в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации.

Также сообщалось, что оккупанты в рамках частичной мобилизации могут призвать в ряды ВС РФ не менее 80 тысяч украинцев, которые проживают в захваченных частях Херсонской и Запорожской областей.