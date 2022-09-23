Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб закінчилася війна, — Зеленський

Володимир Путін, за словами президента, не звертає уваги на втрати ЗС РФ і сприймає своїх солдатів як "шматки м'яса".

Related video

Керівництву РФ необхідно вправити мозок для того, щоб війна припинилася раніше, ніж закінчаться мобілізовані росіяни. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на форумі Forbes 400.

За його словами, мобілізовані росіяни воюватимуть заради амбіцій президента Володимира Путіна, який сприймає своїх військовослужбовців як "шматки м'яса".

Володимир Зеленський вважає, що повномасштабна війна проти має припинитися раніше, ніж у Росії закінчаться призовні до лав армії загарбники.

"Навіть я зараз, президент країни, яка відстоює свою свободу і проти військових РФ, які до нас прийшли, але навіть я зараз говорю, що вони (мобілізовані — ред.) для нього вони шматки м'яса. Я б не хотів говорити, що війна завершиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну, я вважаю, що війна має завершитися раніше", — продовжив глава держави і додав, що збройний конфлікт закінчиться, якщо військово-політичному керівництву країни-агресора хтось "вправить мозок ".

Зеленський, коментуючи оголошення Путіним часткової мобілізації, підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення в РФ приховано призивали людей в армію для участі у бойових діях на території України. У боях проти українських Збройних сил Міноборони країни-агресора, за словами президента, задіяли від курсантів та пенсіонерів до кадрових офіцерів.

“Приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати", — резюмував Зеленський, виступаючи на форумі Forbes 400.

Варто зазначити, що в Міноборони Росії уточнили категорії росіян, які не потрапляють під призов до лав ЗС РФ у межах часткової мобілізації.

Також повідомлялося, що окупанти в межах часткової мобілізації можуть призвати до лав ЗС РФ не менше 80 тисяч українців, які проживають у захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей.