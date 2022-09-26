"Батальон Вена": украинские политики обосновались в Австрии на фоне войны в Украине, — СМИ

Журналисты увидели за границей главу Конституционного суда Тупицкого, экс-нардепа Мураева, и "слугу народа" Холодова.

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Журналисты нашли в австрийской столице Вене места жительства политиков, которые покинули Украину на фоне полномасштабной войны против России. Среди них глава Конституционного суда Александр Тупицкий, вероятный глава оккупационного правительства Украины, бывший народный депутат Евгений Мураев и другие. Об этом говорится в расследовании издания "Украинская правда", опубликованном в понедельник, 26 сентября.

В начале своего сюжета журналисты показали пребывающего в Вене отстраненного главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Им удалось пообщаться с председателем судебного органа. Тупицкий рассказал, что после начала полномасштабной войны сначала отправился на запад Украины, после чего, по его словам, легально пересек границу, несмотря на свои 59 лет (подпадает под возраст, обозначенный в законе о мобилизации, — ред.).

Глава Конституционного суда Украины указал, что даже если бы у него не было разрешения на выезд как для главы судебного органа, он все равно мог бы покинуть страну, так как его супруга на тот момент должна была родить третьего ребенка. Тем не менее издание отметило, что в отношении Тупицкого в Украине расследуются уголовные дела, в том числе и о подкупе свидетеля в производстве.

Помимо этого журналисты обнаружили в Вене народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Холодова. Несмотря на то, что в Верховной Раде проходят пленарные заседания, парламентарий проводит свое время в австрийской столице вместе с семьей.

[ + – ] Холодов

В комментарии изданию Холодов объяснил, что находится в Вене по личным причинам и может посетить Киев для участия в заседаниях Рады в любой момент. В пропрезидентской партии ранее заявляли, что Холодов отправился за границу со специальной миссией, отметило СМИ.

Также издание утверждает, что нардеп Мураев вместе с семьей находится в Вене. Журналистам удалось запечатлеть супругу украинского политика во время шоппинга. Журналисты отметили, что нардеп, который пропагандировал сближение Украины с РФ и отказ от проевропейской политики сейчас находится в ЕС.

[ + – ] Супруга Мураева

Кроме того СМИ сообщило о пребывании в Вене сына бывшего народного депутата от "Партии Регионов" и экс-советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Виктора Коржа, супругу и соратников днепровского бизнесмена Александра Петровского, кортеж охраны украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

В целом журналистам удалось зафиксировать множество автомобилей с украинскими номерами в австрийской столице. Издание отметило, что на основании предыдущего расследования, получившего название "Батальон Монако" украинские правоохранители начали расследовать, как именно фигурантам материала удалось пересечь государственную границу.

Ранее сообщалось, что согласно журналистскому расследованию "Украинской правды" на Средиземноморском побережье Франции сконцентрировалось "неприлично большое" количество так называемых VIP-беженцев из Украины. Среди заметных персон были представители украинского олигархата и политики.

Также мы писали, что сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту выезда украинских бизнесменов, политиков и народных депутатов в Княжество Монако во время действующего военного положения в Украине