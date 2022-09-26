"Батальйон Відень": українські політики влаштувалися в Австрії на тлі війни в Україні, — ЗМІ

Журналісти побачили за кордоном голову Конституційного суду Тупицького, екснардепа Мураєва та "слугу народу" Холодова.

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Журналісти знайшли в австрійській столиці Відні місця проживання політиків, які залишили Україну на тлі повномасштабної війни проти Росії. Серед них голова Конституційного суду Олександр Тупицький, ймовірний голова окупаційного уряду України, колишній народний депутат Євген Мураєв та інші. Про це йдеться у розслідуванні видання "Українська правда", опублікованому у понеділок, 26 вересня.

На початку свого сюжету журналісти показали відстороненого главу Конституційного суду Олександра Тупицького, який перебуває у Відні. Їм вдалося поспілкуватися із головою судового органу. Тупицький розповів, що після початку повномасштабної війни спочатку вирушив на захід України, після чого, за його словами, легально перетнув кордон, попри свої 59 років (підпадає під вік, зазначений у законі про мобілізацію, — ред.).

Голова Конституційного суду України зазначив, що навіть якби він не мав дозволу на виїзд як для голови судового органу, він все одно міг би залишити країну, оскільки його дружина на той момент мала народити третю дитину. Проте видання зазначило, що стосовно Тупицького в Україні розслідуються кримінальні справи, зокрема про підкуп свідка у провадженні.

Крім цього, журналісти виявили у Відні народного депутата від партії "Слуга народу" Андрія Холодова. Попри те, що у Верховній Раді проходять пленарні засідання, парламентар проводить свій час в австрійській столиці разом із сім'єю.

[ + – ] Холодов

У коментарі Холодов пояснив, що перебуває у Відні з особистих причин і може відвідати Київ для участі в засіданнях Ради будь-якої миті. У пропрезидентській партії раніше заявляли, що Холодов вирушив за кордон зі спеціальною місією, зазначили ЗМІ.

Також видання стверджує, що нардеп Мураєв разом із сім'єю перебуває у Відні. Журналістам вдалося сфотографувати дружину українського політика під час шопінгу. Журналісти зазначили, що нардеп, який пропагував зближення України з РФ та відмову від проєвропейської політики, зараз перебуває в ЄС.

[ + – ] Дружина Мураєва

Крім того ЗМІ повідомило про перебування у Відні сина колишнього народного депутата від "Партії Регіонів" та ексрадника колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Віктора Коржа, дружину та соратників дніпровського бізнесмена Олександра Петровського, кортеж охорони українського олігарха Дмитра Фірташа.

Загалом журналістам вдалося зафіксувати багато автомобілів з українськими номерами в австрійській столиці. Видання зазначило, що на підставі попереднього розслідування, яке отримало назву "Батальйон Монако", українські правоохоронці почали розслідувати, як саме фігурантам матеріалу вдалося перетнути державний кордон.

Раніше повідомлялося, що згідно з журналістським розслідуванням "Української правди" на Середземноморському узбережжі Франції сконцентрувалася "непристойно велика" кількість так званих VIP-біженців з України. Серед помітних персон були представники українського олігархату та політики.

Також ми писали, що співробітники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом виїзду українських бізнесменів, політиків та народних депутатів до Князівства Монако під час чинного воєнного стану в Україні.