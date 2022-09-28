У Зеленского рассказали, при каких условиях война закончится через 3-3,5 месяца (видео)

Увеличение поставок военной техники и прорыв ВСУ на Донбассе позволят Украине освободить свои территории в признанных границах 1991 года.

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Полномасштабная война в Украине может завершиться через 3-3,5 месяца при некоторых условиях. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словами, прекращение полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, зависит от двух факторов.

Подоляк считает, что увеличение поставок военной техники Киеву и прорыв подразделений Вооруженных сил на Донбассе помогут завершить вооруженный конфликт. При подобных сценариях, как утверждает советник главы ОП, война может прекратиться уже через 3-3,5 месяца.

"Когда может закончиться война… Первая составляющая — количество техники военной, количество снарядов конкретно. Вторая составляющая — падение любого из двух городов: Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует все, что есть у РФ. То, что и так держится на соплях, и все уже рухнет окончательно. И после падения Луганска или Донецка, я могу Вам сказать, пройдет 3-3,5 месяца и война закончится", — продолжил Подоляк в эфире телемарафона.

Советник главы ОП также заверил, что полномасштабная война будет прекращена на всех освобожденных территориях в пределах международно признанных границ 1991 года.

[ + – ] Михаил Подоляк назвал условия для прекращения войны через 3-3,5 месяца

Стоит отметить, что несколькими днями ранее Михаил Подоляк комментировал возможное проведение дополнительной мобилизации в Украине. По словам советника главы Офиса президента, власти создали резерв благодаря ситсеме территориальной обороны, и в случае необходимости он будет активно использован.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, рассказывал, что Украина готова к двухсторонним переговорам с Россией, на которых будут обсуждаться только две темы — размеры контрибуций и репараций, выплаченных странной-агрессором за полномасштабное вторжение и разрушение инфраструктуры.