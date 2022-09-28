У Зеленського розповіли, за яких умов війна закінчиться за 3-3,5 місяця (відео)

Збільшення постачання військової техніки та прорив ЗСУ на Донбасі дозволять Україні звільнити свої території у визнаних межах 1991 року.

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Повномасштабна війна в Україні може завершитися через 3-3,5 місяця за певних умов. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Із його слів, припинення повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, залежить від двох факторів.

Подоляк вважає, що збільшення постачання військової техніки Києву та прорив підрозділів Збройних сил на Донбасі допоможуть завершити збройний конфлікт. За подібних сценаріїв, як стверджує радник голови ОП, війна може припинитися вже через 3-3,5 місяця.

"Коли може закінчитися війна... Перша складова — кількість техніки військової, кількість снарядів конкретно. Друга складова — падіння будь-якого з двох міст: Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує все, що є в РФ. Те, що й так тримається на шмарклях, і все вже звалиться остаточно. І після падіння Луганська чи Донецька, я можу Вам сказати, мине 3-3,5 місяця, і війна закінчиться", — продовжив Подоляк в ефірі телемарафону.

Радник голови ОП також запевнив, що повномасштабну війну буде припинено на всіх звільнених територіях у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

[ + – ] Михайло Подоляк назвав умови для припинення війни через 3-3,5 місяця

Варто зазначити, що за кілька днів раніше Михайло Подоляк коментував можливе проведення додаткової мобілізації в Україні. За словами радника глави Офісу президента, влада створила резерв завдяки системі територіальної оборони, і в разі потреби він буде активно використаний.

Секретар РНБО Олексій Данілов, зі свого боку, розповідав, що Україна готова до двосторонніх переговорів із Росією, на яких обговорюватимуться лише дві теми — розміри контрибуцій і репарацій, виплачених державою-агресором за повномасштабне вторгнення та руйнування інфраструктури.