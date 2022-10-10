"Так страшно, как нам было в первые три дня войны, уже не будет", – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал ракетный удар РФ по Украине и подчеркнул психологическую закалку украинского народа, что обязательно его приведет к победе в этой войне

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Алексей Арестович отреагировал в своем блоге на ракетную атаку России на Украину – ответ на подрыв Крымского моста.

По словам советника главы ОП, главная цель Путина состоит в том, чтобы "поставить украинцев на колени путем замораживания". Арестович подчеркивает, что ракетные удары 10 октября направлены на объекты критической инфраструктуры во многих городах государства – оккупанты хотят лишить граждан Украины отопления и других удобств накануне зимы: "Путин, как и следовало ожидать, мелко мстит за подрыв Крымского моста, хотя еще неизвестно, кто его подорвал. Тем не менее, они бьют из стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре Украины".

[ + – ] Алексей Арестович: "Путин мелко мстит за подрыв Крымского моста"

"Все это с точки зрения Путина не что иное, как более выгодная переговорная позиция, — говорит советник главы ОП. – Страдания мирного населения, как ему кажется должны заставить наши власти пойти на уступки. И международное сообщество".

Алексей Арестович считает, что все произойдет наоборот: "Демократы в США скажут Путину "спасибо" за помощь в избирательной кампании перед парламентскими выборами в ноябре. Их позиция с поддержкой Украины только укрепится, особенно на фоне недавних заявлений о необходимости договориться с президентом РФ".

Арестович подчеркивает, что страдания мирного населения — это нарушение Устава ООН и международного права. Реакция Запада обязательно последует, хотя пока не известно, какой она точно будет. Партнеры Украины должны отреагировать, например, усилением поставок вооружения или новыми санкциями. Но ждать недолго: по прогнозам советника, об этом станет известно в течение ближайших двух-трех дней.

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Советник главы ОП также напомнил, что крылатых ракет у России не так и много. Акцию 10 октября РФ совершила "на краю неприкосновенного запаса".

Арестович успокоил украинцев прогнозом и насчет "замораживания" зимой. По его мнению, реализовать подобный сценарий в стране, где есть АЭС, не получится. Энергетический сектор Украины имеет мощный запас прочности.

Хотя возможно, главный пассаж в речи Арестовича был вовсе не об энергетике, а о психологической готовности украинцев противостоять запугиванию врага. Украинцев, которые уже больше семи месяцев живут в реалиях этой войны.

"Да, гибнут наши люди, но это ничего не поменяет. Так страшно, как нам было в первые три дня после 24 февраля – уже не будет. Мы знаем, что делать. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, что эта война закончится. И закончится она нашей Победой", — закончил "психологический" пассаж советник главы Офиса президента.

[ + – ] Алексей Арестович прокомментировал ракетные удары РФ по Украине 10 октября

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