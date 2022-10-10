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Политика Российско-украинская война

"Так страшно, как нам было в первые три дня войны, уже не будет", – Арестович

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Алексей Арестович: "Мы знаем, что эта война закончится. И закончится она нашей Победой"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал ракетный удар РФ по Украине и подчеркнул психологическую закалку украинского народа, что обязательно его приведет к победе в этой войне

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Алексей Арестович отреагировал в своем блоге на ракетную атаку России на Украину – ответ на подрыв Крымского моста.

По словам советника главы ОП, главная цель Путина состоит в том, чтобы "поставить украинцев на колени путем замораживания". Арестович подчеркивает, что ракетные удары 10 октября направлены на объекты критической инфраструктуры во многих городах государства – оккупанты хотят лишить граждан Украины отопления и других удобств накануне зимы: "Путин, как и следовало ожидать, мелко мстит за подрыв Крымского моста, хотя еще неизвестно, кто его подорвал. Тем не менее, они бьют из стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре Украины".

Алексей Арестович, Арестович об обстрелах, обстрелы Киева 10 октября, ракетный удар по Киеву 10 октября, ракетный удар по Украине 10 октября, последствия ракетного обстрела РФ, Путин мстит за Крымский мост, подрыв Крымского моста Fullscreen
Алексей Арестович: "Путин мелко мстит за подрыв Крымского моста"

"Все это с точки зрения Путина не что иное, как более выгодная переговорная позиция, — говорит советник главы ОП. – Страдания мирного населения, как ему кажется должны заставить наши власти пойти на уступки. И международное сообщество".

Алексей Арестович считает, что все произойдет наоборот: "Демократы в США скажут Путину "спасибо" за помощь в избирательной кампании перед парламентскими выборами в ноябре. Их позиция с поддержкой Украины только укрепится, особенно на фоне недавних заявлений о необходимости договориться с президентом РФ".

Арестович подчеркивает, что страдания мирного населения — это нарушение Устава ООН и международного права. Реакция Запада обязательно последует, хотя пока не известно, какой она точно будет. Партнеры Украины должны отреагировать, например, усилением поставок вооружения или новыми санкциями. Но ждать недолго: по прогнозам советника, об этом станет известно в течение ближайших двух-трех дней.

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Советник главы ОП также напомнил, что крылатых ракет у России не так и много. Акцию 10 октября РФ совершила "на краю неприкосновенного запаса".

Арестович успокоил украинцев прогнозом и насчет "замораживания" зимой. По его мнению, реализовать подобный сценарий в стране, где есть АЭС, не получится. Энергетический сектор Украины имеет мощный запас прочности.

Хотя возможно, главный пассаж в речи Арестовича был вовсе не об энергетике, а о психологической готовности украинцев противостоять запугиванию врага. Украинцев, которые уже больше семи месяцев живут в реалиях этой войны.

"Да, гибнут наши люди, но это ничего не поменяет. Так страшно, как нам было в первые три дня после 24 февраля – уже не будет. Мы знаем, что делать. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, что эта война закончится. И закончится она нашей Победой", — закончил "психологический" пассаж советник главы Офиса президента.

Алексей Арестович прокомментировал ракетные удары РФ по Украине 10 октября
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