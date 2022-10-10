"Так страшно, як нам було в перші три дні війни, вже не буде", — Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ракетний удар РФ по Україні та наголосив на психологічному загартовуванні українського народу, що обов'язково його приведе до перемоги в цій війні.

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Олексій Арестович відреагував у своєму блозі на ракетну атаку Росії на Україну — відповідь на підрив Кримського мосту.

За словами радника глави ОП, головна мета Путіна полягає в тому, щоб "поставити українців на коліна шляхом заморожування". Арестович наголошує, що ракетні удари 10 жовтня спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури в багатьох містах держави — окупанти хочуть позбавити громадян України опалення й інших зручностей напередодні зими: "Путін, як і слід було очікувати, дрібно мстить за підрив Кримського мосту, хоча ще невідомо, хто його підірвав, проте вони б'ють зі стратегічних бомбардувальників крилатими ракетами по енергетичній інфраструктурі України".

[ + – ] Олексій Арестович: "Путін дрібно мстить за підрив Кримського мосту"

"Усе це з точки зору Путіна не що інше, як вигідніша переговорна позиція, — каже радник голови ОП. — Страждання мирного населення, як йому здається, повинні змусити нашу владу піти на поступки. І міжнародне співтовариство".

Олексій Арестович вважає, що все відбудеться навпаки: "Демократи в США скажуть Путіну "дякую" за допомогу у виборчій кампанії перед парламентськими виборами в листопаді. Їхня позиція з підтримкою України лише зміцниться, особливо на тлі недавніх заяв про необхідність домовитися з президентом РФ".

Арестович наголошує, що страждання мирного населення — це порушення Статуту ООН і міжнародного права. Реакція Заходу обов'язково буде, хоча поки не відомо, якою вона точно буде. Партнери України мають відреагувати, наприклад, посиленням постачання озброєння або новими санкціями. Але чекати недовго: за прогнозами радника, про це стане відомо протягом найближчих двох-трьох днів.

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Радник глави ОП також нагадав, що крилатих ракет у Росії не так багато. Акцію 10 жовтня РФ здійснила "на краю недоторканного запасу".

Арестович заспокоїв українців прогнозом щодо "заморожування" взимку. На його думку, реалізувати подібний сценарій у країні, де є АЕС, не вдасться. Енергетичний сектор України має потужний запас міцності.

Хоча, можливо, головний пасаж у промові Арестовича був зовсім не про енергетику, а про психологічну готовність українців протистояти залякуванню ворога. Українців, які вже понад сім місяців живуть у реаліях цієї війни.

"Так, гинуть наші люди, але це нічого не змінить. Так страшно, як нам було в перші три дні після 24 лютого, вже не буде. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, що ця війна закінчиться. І закінчиться вона нашою Перемогою", — закінчив "психологічний" пасаж радник глави Офісу президента.

[ + – ] Олексій Арестович прокоментував ракетні удари РФ по Україні 10 жовтня

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