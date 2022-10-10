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Політика Російсько-українська війна

"Так страшно, як нам було в перші три дні війни, вже не буде", — Арестович

Олексій Арестович, Арестович про обстріли, обстріли Києва 10 жовтня, ракетний удар по Києву 10 жовтня, ракетний удар по Україні 10 жовтня, наслідки ракетного обстрілу РФ, Путін мстить за Кримський міст, підрив Кримського мосту
Олексій Арестович: "Ми знаємо, що ця війна закінчиться. І закінчиться вона нашою Перемогою"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ракетний удар РФ по Україні та наголосив на психологічному загартовуванні українського народу, що обов'язково його приведе до перемоги в цій війні.

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За словами радника глави ОП, головна мета Путіна полягає в тому, щоб "поставити українців на коліна шляхом заморожування". Арестович наголошує, що ракетні удари 10 жовтня спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури в багатьох містах держави — окупанти хочуть позбавити громадян України опалення й інших зручностей напередодні зими: "Путін, як і слід було очікувати, дрібно мстить за підрив Кримського мосту, хоча ще невідомо, хто його підірвав, проте вони б'ють зі стратегічних бомбардувальників крилатими ракетами по енергетичній інфраструктурі України".

Олексій Арестович, Арестович про обстріли, обстріли Києва 10 жовтня, ракетний удар по Києву 10 жовтня, ракетний удар по Україні 10 жовтня, наслідки ракетного обстрілу РФ, Путін мстить за Кримський міст, підрив Кримського мосту Fullscreen
Олексій Арестович: "Путін дрібно мстить за підрив Кримського мосту"

"Усе це з точки зору Путіна не що інше, як вигідніша переговорна позиція, — каже радник голови ОП. — Страждання мирного населення, як йому здається, повинні змусити нашу владу піти на поступки. І міжнародне співтовариство".

Олексій Арестович вважає, що все відбудеться навпаки: "Демократи в США скажуть Путіну "дякую" за допомогу у виборчій кампанії перед парламентськими виборами в листопаді. Їхня позиція з підтримкою України лише зміцниться, особливо на тлі недавніх заяв про необхідність домовитися з президентом РФ".

Арестович наголошує, що страждання мирного населення — це порушення Статуту ООН і міжнародного права. Реакція Заходу обов'язково буде, хоча поки не відомо, якою вона точно буде. Партнери України мають відреагувати, наприклад, посиленням постачання озброєння або новими санкціями. Але чекати недовго: за прогнозами радника, про це стане відомо протягом найближчих двох-трьох днів.

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Радник глави ОП також нагадав, що крилатих ракет у Росії не так багато. Акцію 10 жовтня РФ здійснила "на краю недоторканного запасу".

Арестович заспокоїв українців прогнозом щодо "заморожування" взимку. На його думку, реалізувати подібний сценарій у країні, де є АЕС, не вдасться. Енергетичний сектор України має потужний запас міцності.

Хоча, можливо, головний пасаж у промові Арестовича був зовсім не про енергетику, а про психологічну готовність українців протистояти залякуванню ворога. Українців, які вже понад сім місяців живуть у реаліях цієї війни.

"Так, гинуть наші люди, але це нічого не змінить. Так страшно, як нам було в перші три дні після 24 лютого, вже не буде. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, що ця війна закінчиться. І закінчиться вона нашою Перемогою", — закінчив "психологічний" пасаж радник глави Офісу президента.

Олексій Арестович прокоментував ракетні удари РФ по Україні 10 жовтня
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