Получал деньги от РФ: нардепа Украины отправили под стражу из-за подозрения в госизмене

По информации правоохранителей, за 2019-2022 годы парламентарий получил $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов России. Несмотря на то, что имя в САП не называли, журналистам удалось выяснить — речь идет про Андрея Деркача.

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В четверг, 27 октября, народного депутата которому ранее объявили подозрение в подрывной деятельности по отношению к Украине, отправили под стражу. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем официальном Телеграм-канале.

Правда, ссылаясь на тайну следствия, конкретны имен и фамилий там не называют.

По решению суда указанному депутату, объявленному в государственный и международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В САП также сообщили, что суд поддержал позицию прокурора САП и принял решение удовлетворить ходатайство детектива НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, в полном объеме.

Народному депутату огласили подозрение в государственной измене и незаконном обогащении.

В то же время "Зеркало недели" сообщает о том, что нардепом, к которому применили меру пресечения, был Андрей Деркач.

"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Андрею Деркачу", — говорится в сообщении, которое издание опубликовало в своем Телеграм-канале.

Дело Андрея Деркача: что о нем известно

В ходе досудебного расследования установлено, что народный депутат за период 2019-2022 год получил не менее 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины. В частности — за дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в незаконном обогащении и государственной измене беспартийному и внефракционному народному депутату Андрею Деркачу. Политика объявили в розыск.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ), в которую входил народный депутат Андрей Деркач. Целью этой группы была помощь российским войска в оккупации украинской территории. По версии следствия, за свою деятельность парламентарий получал несколько миллионов долларов раз в 3-4 месяца.