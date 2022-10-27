Отримував гроші від РФ: нардепа України відправили під варту через підозру у держзраді

Правоохоронці відмовилися називати прізвище, посилаючись на таємницю слідства. Однак ЗМІ вдалося дізнатися, що йдеться про Андрія Деркача.

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У четвер, 27 жовтня, народного депутата якому раніше оголосили підозру в підривній діяльності щодо України, відправили під варту. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму офіційному телеграм-каналі.

Щоправда, посилаючись на таємницю слідства, конкретних імен і прізвищ там не називають.

За рішенням суду зазначеному депутату, оголошеному в державний і міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У САП також повідомили, що суд підтримав позицію прокурора САП і ухвалив рішення задовольнити клопотання детектива НАБУ, погоджене Генеральним прокурором, у повному обсязі.

Народному депутату оголосили підозру в державній зраді й незаконному збагаченні.

Водночас "Дзеркало тижня" повідомляє про те, що нардепом, до якого застосували запобіжний захід, був Андрій Деркач.

"Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Деркачу", — йдеться в повідомленні, яке видання опублікувало у своєму телеграм-каналі.

Справа Андрія Деркача: що про нього відомо

У ході досудового розслідування встановлено, що народний депутат за період 2019-2022 рр. отримав не менше 567 тисяч доларів від правоохоронних і розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України. Зокрема, за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру в незаконному збагаченні й державній зраді безпартійному та позафракційному народному депутату Андрію Деркачу. Політика оголосили в розшук.

Крім того, Служба безпеки України повідомила про викриття агентурної мережі Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ), до якої належав народний депутат Андрій Деркач. Метою цієї групи була допомога російським військам в окупації української території. За версією слідства, за свою діяльність парламентар отримував кілька мільйонів доларів раз на 3-4 місяці.